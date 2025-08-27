La reconocida actriz ganadora del premio Óscar en 2022, Jessica Chastain, se dijo inspirada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien le dedicó unas palabras.

“Admiro a Claudia (Sheinbaum). Ella es muy inteligente. Sabía de ella desde antes de que anunciara que iría por la Presidencia. Me gusta lo que está haciendo, así que ella me inspira” Jessica Chastain

Jessica Chastain se encuentra de visita en México para promocionar su nueva película Dreams, situación que aprovechó para destacar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, Jessica Chastain también abordó el tema de los migrantes en Estados Unidos, de quienes aseguró han construido a dicho país.

Jessica Chastain promociona Dreams en México (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO)

Jessica Chastain se dijo inspirada con Claudia Sheinbaum

La actriz Jessica Chastain aprovechó su visita a México para hablar de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante los medios de comunicación, Jessica Chastain reveló tener admiración por Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una mujer muy inteligente.

La actriz ganadora del premio óscar aseguró que tenía conocimiento de Claudia Sheinbaum desde antes de que contendiera por la presidenta de México, pues aseguró que para ella es una mujer inspiradora

“Admiro a Claudia (Sheinbaum). Ella es muy inteligente. Sabía de ella desde antes de que anunciara que iría por la Presidencia. Me gusta lo que está haciendo, así que ella me inspira”, dijo Jessica Chastain.

Esto toda vez que la actriz reveló que regresará a los salones de clase, pues a sus 48 años de edad estudiará un posgrado en Administración Pública en la Universidad de Harvard.

Jessica Chastain y Michel Franco promocionan Dreams en México (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO)

Jessica Chastain habló de la situación de los migrantes en Estados Unidos

Jessica Chastain se encuentra de visita en México para promocionar su nueva película Dreams, la cual marca su segunda colaboración con el cineasta mexicano Michel Franco.

En este sentido, Jessica Chastain aprovechó el momento para hablar de los migrantes en Estados Unidos.

La actriz manifestó que actualmente Estados Unidos vive una situación complicada en ese tema, señalando directamente a las políticas migratorias de Donald Trump.

Jessica Chastain afirmó que los migrantes han construido Estados Unidos, por lo que apuntó que si la importancia de ello se olvida, su sociedad “estará en problemas”.

Asimismo, reafirmó tener una conexión especial con México, pues además de trabajar con el cineasta Michel Franco, recordó que durante su infancia vivió en nuestro país.

Puntualmente fue en La Paz, Baja California, en donde Jessica Chastain compartió que vivió con su abuela durante un tiempo.

Por ello expresó admiración por la comida, las personas y la cultura de México, además de que calificó a la Ciudad de México como la más emocionante del mundo.