Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, lanza una férrea defensa política en favor de la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

A través de X, Alito Moreno aseguró que al “PRI no le temblará la mano” para defender a Maru Campos ante lo que se describe como una persecución injusta por parte del gobierno federal.

“¡Maru, no estás sola! A los priistas no nos tiembla la mano para defenderte con firmeza, porque tú, al igual que nosotros, estás del lado correcto de la historia, del lado de quienes combatimos a los cárteles del crimen organizado para liberar a México de las garras de la muerte, la sangre y la violencia” Alito Moreno

Alito Moreno, dirigente del PRI, sale en defensa de Maru Campos

La Fiscalía General de la República citó a Maru Campos para testificar sobre un operativo contra el narcotráfico que presuntamente involucró a agentes de la CIA.

Alito Moreno cierra filas con Maru Campos: ‘Al PRI no le temblará la mano para defenderte’ (@alitomorenoc / X )

Ante esta situación, Alito Moreno manifestó su apoyo incondicional a la mandataria estatal, calificando el citatorio como un acto de persecución política por parte del gobierno federal.

“Todo nuestro respaldo y apoyo a la Gobernadora de Chihuahua @MaruCampos_G, ante el descarado y cínico embate del narcogobierno de MORENA. El acoso y la persecución política de los que es víctima desde el poder revelan la verdadera vocación de quienes hoy ostentan el gobierno” Alito Moreno

Moreno contrastó este proceso con la supuesta impunidad otorgada a otros funcionarios oficialistas señalados por vínculos con la delincuencia, como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Sin embargo, la FGR también citó a comparecer a Rubén Rocha Moya tras acusaciones de Estados Unidos.

“Se muestran muy indignados por una Gobernadora que decidió enfrentar a los cárteles del crimen organizado. Bien lo pregunta ella misma: ¿y el narcogobernador @rochamoya_? ¿Ya lo citaron o siguen poniéndole el manto de impunidad mientras pisotean el dolor de tantas familias, víctimas de los pactos de MORENA con los cárteles del crimen organizado?” Alito Moreno

Alito Moreno acusó a Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, señalando una supuesta protección hacia otros mandatarios estatales mientras se ataca a quienes enfrentan a los cárteles.

“Son unos cínicos y sinvergüenzas. México tiene que mirar con lupa lo que está pasando porque, aunque a algunos les cueste creerlo, frente a sus ojos están viendo el modo de operar del crimen organizado cuando llega al poder” Alito Moreno

En su mensaje Alito Moreno denunció un presunto uso faccioso de las instituciones para hostigar a la oposición y encubrir la violencia que azota al país.

“El único escenario en el que tiene lógica perseguir a quien combate al crimen organizado y darle impunidad a quienes forman parte de él, es en el de un narcogobierno. Y eso es exactamente lo que ocurre en nuestro país” Alito Moreno

La FGR citó a comparecer a Maru Campos el próximo 27 de mayo

Maru Campos se encuentra actualmente enfrentando una investigación por parte de la FGR en relación con un operativo en un narcolaboratorio donde presuntamente participaron agentes de la CIA.

La gobernadora de Chihuahua ha sido citada a comparecer el próximo 27 de mayo como testigo.

En medio de la polémica, Maru Campos aseguró que cumplirá con la comparecencia a pesar de su fuero constitucional, aunque lamentó que la medida se utilice con fines políticos para dañar la institucionalidad del estado.

Por su parte las autoridades investigan si el estado de Chihuahua invadió facultades federales, ya que la seguridad nacional y las alianzas con otros países son competencia exclusiva del gobierno federal.