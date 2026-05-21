En medio de acusaciones por violar la soberanía nacional, Morena presentó cinco razones por las que Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, debería enfrentar un juicio político.

Las razones presentadas por Morena contra Maru Campos incluyen:

Violación a la soberanía y al pacto federal Usurpación de atribuciones y ataque a la República Infracción grave a la Ley de Seguridad Nacional Violar el principio de supremacía constitucional Usar a la Fiscalía estatal para destruir las pruebas del supuesto operativo

La Fiscalía General de la República (FGR) sigue investigando el caso para determinar si Maru Campos vulneró la soberanía de México al permitir la presunta presencia de agentes estadounidenses.

Las cinco razones con las que Morena busca juicio político contra Maru Campos (Redes Sociales)

Maru Campos responde a Morena sobre el proceso de juicio político

En respuesta a las exigencias de juicio político, la gobernadora Maru Campos negó conocer o estar involucrada con la presunta presencia de agentes de Estados Unidos en el estado de Chihuahua.

“No lo conocí, no lo gestioné ni mucho menos lo autoricé” Maru Campos

Maru Campos explicó que, aunque hay colaboración de agencias estadounidenses en Chihuahua, esta se limita al intercambio de información, señalando que la CIA nunca ha estado involucrada en los acuerdos.

Asimismo, afirmó que los agentes extranjeros no trabajan directamente en territorio mexicano, ya que todos los operativos son llevados a cabo por policías estatales o fuerzas federales de México.

Sin embargo, desde Morena, su dirigente Ariadna Montiel ha anunciado que el partido recorrerá el estado para recabar firmas y formalizar la solicitud de juicio político contra la gobernadora.