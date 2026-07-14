Fue difundido un video en el que quedó grabado el retiro del antimonumento por los desaparecidos en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México (CDMX) la madrugada del 13 de julio.

Luego de la denuncia de madres buscadoras, fue difundido el video obtenido de webcams de México con hora de 1:41 de la mañana del 13 de julio, a solo horas de colocarlo el día previo por madres buscadoras.

Sale video desde Webcam de México de cómo personas vestidas de negro y blanco están retirando el memorial y a unos metros hay camiones de la Secretaría de Obras y Servicios Urbanos, ¿no vieron nada o son cómplices de haber quitado este memorial? 🧐 https://t.co/vK80iym5Ru pic.twitter.com/IVMlAvQqDd —  Niño Problema (@elhaaronjpg) July 13, 2026

En el video se logra ver alrededor de cinco personas quitarlo de un área verde alrededor del Monumento a la Independencia.

Además, algunos usuarios aseguraron que un par de camiones que se ven en el video, son de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la CDMX, por lo que sospechan estarían involucrados.

Antimonumento buscaba recordar a 135 mil personas desparecidas en México

Cabe recordar que el antimonumento por los desaparecidos fue colocado por madres buscadoras con logos alusivos al Mundial de fútbol y con la leyenda “México campeón mundial en desaparición”.

El objetivo del antimonumento era insistir en la desaparición de 135 mil personas, una de ellas Ana Amelí García Gámez, quien cumplió un año de desconocerse su paradero.

Mamá de Ana Amelí lamenta retiro de antimonumento por los desaparecidos

Vanessa Gámez, mamá de Ana Amelí, lamentó el retiro del antimomumento y dijo que quienes lo retiraron están actuando como criminales pues desaparecieron la placa como desaparecen a las personas.

Además, lo hicieron de noche como muestra de que a las autoridades les incomoda que se hable del tema tanto a nivel local como federal debido a que han sido ineficientes en la búsqueda.