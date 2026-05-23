La Fiscalía General de la República (FGR) habría citado a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos ha declarar el próximo 27 de mayo a las 10:00 de la mañana sobre la intervención de agentes de la CIA en un operativo para el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el estado.

El citatorio fue recibido por la propia gobernadora Maru Campos en el Palacio de Gobierno, tras la llegada de los agente Joel Cruz y Roberto Chaparro, de la FGR quienes hicieron la entrega formal de la notificación.

Maru Campos recibe citatorio a declarar de la FGR, aseguró que analizará su contenido

Fue la propia gobernadora de Chihuahua quien recibió el citatorio a declarar de la FGR, asegurando Maru Campos que “da la cara” expresó a medios locales que se encontraba en el momento desde el Palacio de Gobierno.

“Aquí estoy dando la cara y recibiendo, pero qué feliz casualidad. Lo único que lamento, con todo respeto, es que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua”. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Ante el recibimiento del citatorio a declarar por parte de la FGR, Maru Campos dijo que analizará el contenido del documento y el fundamento jurídico del requerimiento, pues pese a contar con el fuero constitucional se le está requiriendo comparecer.

“Ahorita lo habremos de leer, estudiar su debida fundamentación y argumentación. Soy una gobernadora con fuero constitucional y, aun así, me están llamando a comparecer por parte de la FGR para la próxima semana”. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

🚨 #ÚltimaHora | FGR cita a comparecer a Maru Campos por el caso del narcolaboratorio y la presencia de agentes estadounidenses.



“Ahí estaremos porque siempre he dado la cara”, confirma la gobernadora de Chihuahua y cuestiona: “¿A Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer,… pic.twitter.com/g4x8uIBHSa — Azucena Uresti (@azucenau) May 23, 2026

Maru Campos lamenta ser la única citada por la FGR ¿Y Ruben Rocha?

Tras recibir el citatorio de la FGR, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos lamentó los hechos, y lanzó la pregunta sobre cuándo será que se cite al gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha.

“Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque una servidora tenga fuero constitucional. A Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ¿verdad?, ni a ningún otro gobernador de este país”. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Asimismo, Maru Campos también dejó entrever que este hecho son parte de las artimañas de Morena, por lo que lamentó que se usen las instituciones para la persecución política contra su persona.