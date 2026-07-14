Isaac del Toro cedió cuatro lugares en la clasificación general del Tour de Francia 2026, después de la Etapa 10, en la carrera que lidera Tadej Pogacar.

Tras disputarse la décima etapa de la competencia, el ciclista del UAE Team Emirates-XRG, Isaac del Toro, cayó a la sétima posición de la clasificación general.

El ciclista mexicano llegó en octavo lugar de la Etapa 10 y perdió el maillot blanco al mejor corredor joven.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la Etapa 10 del Tour de Francia 2026?

La Etapa 10 volvió a ser protagonizada por los favoritos al triunfo, pero Isaac del Toro sufrió en la parte final de la jornada, llegó en octavo lugar y eso le costó caer en la clasificación general.

Isaac del Toro tuvo una complicada Etapa 10 en el Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

¿Cómo quedó la clasificación general tras la Etapa 10 en el Tour de Francia 2026?

Tras la Etapa 10, Tadej Pogacar se mantiene al frente de la clasificación general en el Tour de Francia 2026, en la que Isaac del Toro se ubica en séptimo lugar.

Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Remco Evenepoel Juan Ayuso Paul Seixas Florian Lipowitz Isaac del Toro

Perfil y recorrido de la Etapa 11 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 11 este miércoles 15 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares.

La Etapa 11 del Tour de Francia 2026 se disputa de Vichy a Nevers con un recorrido de 161,3 kilómetros.

La etapa está catalogada como una etapa llana, lo que la convierte en una jornada ideal para los velocistas tras las exigentes batallas en la montaña.