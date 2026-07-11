La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó su propuesta para el calendario escolar 2026-2027, el cual contempla el inicio de clases en agosto 2026 y el fin de curso el 9 de julio de 2027.

De acuerdo con la SEP, se trata una propuesta con 185 días de clases, el cual aún se analiza previo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Calendario escolar SEP 2026-2027: ¿Cuándo inician las clases ?

La SEP dio a conocer el posible calendario escolar para el ciclo escolar 2026-2027, el cual contempla las siguientes fechas como el inicio y el final de las clases para los niveles educativos básico y media superior:

Inicio de clases del calendario escolar SEP 2026-2027 el lunes 31 de agosto de 2026

Fin de clases del calendario escolar SEP 2026-2027 el viernes 9 de julio de 2027

SEP confirma calendario escolar 2026-2027: inicio en agosto y fin el 9 de julio (SEP)

Calendario escolar SEP 2026-2027: ¿Cuáles son los periodos de vacaciones?

El calendario escolar de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 establece dos periodos de vacaciones durante este periodo.

De acuerdo con lo estipulado en las fechas marcadas, son los siguientes:

Vacaciones de invierno: Del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027)

Vacaciones de Semana Santa: Del 22 de marzo al 2 de abril de 2027)

Calendario escolar SEP 2026-2027: Buscan equilibrar carga a docentes y optimizar aprendizaje de estudiantes

Destacan que este calendario de la SEP busca equilibrar la carga de trabajo docente, además de que las autoridades pretenden optimizar el tiempo de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

La SEP indicó que si bien el documento aún debe transitar por su proceso de aprobación definitiva, la estructura presentada permite a las familias y al personal docente anticipar la logística necesaria para el correcto funcionamiento del Sistema Educativo Nacional.