El que María Felicia Jiménez haya dado el perdón a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, tras haber denunciado violencia, habría detenido detrás otro nivel de violencia de la que es víctima.

Esto debido a que María Felicia Jiménez declaró que ya había recibido amenazas por Víctor Rodríguez Padilla cuando ella le dijo que lo denunciaría por la violencia física que comenzó a vivir desde 2020.

María Felicia Jiménez perdonó a Víctor Rodríguez Padilla por ser víctima de violencia económica

La carta que la víctima del exdirector de Pemex dio a la jueza de Atlacholoaya, Morelos, otorgándole el perdón tiene detrás la violencia económica de la que también es víctima.

A la perspectiva de Azucena Uresti y según las declaraciones que la propia María Felicia Jiménez dio en su programa en Radio Fórmula, no contaba con el ingreso para sostenerse junto a su hijo.

Pese a que Jiménez sí tenía un trabajo en la UNAM, era como maestra suplente y con un ingreso de 100 pesos la hora, explicó Uresti.

Asimismo, la víctima explicó que cuando Víctor Rodríguez Padilla comenzó a ejercer violencia familiar en su contra, ella le advirtió una denuncia, pero él le rebatió señalando que si lo hacía no iba a tener dinero para vivir.

Ante esta circunstancia, la periodista explicó que es “claro” que María Felicia Jiménez se vio orillada a darle el perdón para que Víctor Rodríguez Padilla no sea encarcelado y así pueda seguir la manutención del hijo que tienen en común.

“Se sintió desprotegida por el Estado [María Felicia Jiménez] una de las razones por las que le dio el perdón a su agresor es porque tiene vulnerabilidad económica, no tiene trabajo y no sabía cómo iba a enfrentar esta situación para proteger también a sus hijos (...) Nadie le ayudó”. Azucena Uresti, periodista.

Por otra parte, Ingrid Gómez, subsecretaria de las Mujeres, explicó que María Felicia Jiménez no llegó al momento de acceder a apoyo económico mediante los servicios integrales que brindan.