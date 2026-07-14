Consuelo Adriana Correa, jueza de Atlacholoaya, Morelos, ordenó que Víctor Rodríguez Padilla fuera libertado, retirando así la prisión preventiva que tenía desde hace una semana.

María Felicia Jiménez no se presentó a la tercera audiencia contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, pese a que pidió a la jueza ser escuchada.

Aunque Víctor Rodríguez Padilla será puesto en libertad, la Fiscalía de Morelos aún sigue con el proceso por violencia familiar en su contra.

Víctor Rodríguez Padilla sale de prisión preventiva; enfrentará su proceso en libertad

El exdirector de Pemex designado por Claudia Sheinbaum, salió de prisión preventiva tras su tercera audiencia en Atlacholoaya, Morelos tras la denuncia de su víctima María Felicia Jiménez.

Tras el aplazamiento hasta las 9:30 am este 14 de julio esperando que María Felicia Jiménez llegara a la audiencia, la defensa de la víctima informó su ausencia justificando con acoso mediático.

Ante ello, la audiencia de suspensión condicional del proceso fue pospuesta. Sin embargo, la jueza sí le otorgó libertad al exfuncionario público.

Una vez que abogado de Padilla entregaron la documentación donde establecen un domicilio fijo del agresor, la jueza determinó que debía salir de prisión.

Asimismo, explicó que el director del Centro de Reinserción Social de Morelos tenía dos horas para orden la liberación del acusado. Es decir, saldría alrededor de las 1:00 pm de hoy 14 de julio de 2026.

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex. (Graciela López/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

A ello se le suma que Víctor Rodríguez Padilla deberá cumplir con estos requisitos para que su libertad condicional siga teniendo efecto:

Firmas mensuales en la Unidad de Medidas Cautelares

Primera comparecencia entre el 1 y el 5 de agosto

Garantía económica de 20 mil pesos

Prohibido salir del país; entrega de su pasaporte

Prohibido acercarse o mantener algún tipo de comunicación con la víctima y el hijo que tienen en común

Víctor Rodríguez Padilla pide perdón a María Felicia Jiménez y busca reconciliación

Ante la distancia que Víctor Rodríguez Padilla debe mantener de María Felicia Jiménez, sus abogados argumentaron el deseo del acusado de reconciliarse con su familia.

Tras escucharlos, la jueza rechazó dar resolución a esta petición y llamó a los abogados a acercarse a un Juez Familiar para hacer la solicitud.

Por otra parte, aunque la esposa del exdirector de Pemex no acudió, este decidió agradecerle su “generosidad” y la preocupación “a mi persona”. Esto además de externar que buscará ayuda psicológica para ser un mejor padre.

María Felicia Jiménez no acudió a la audiencia por tenor al acoso de medios

A pesar de que María Felicia Jiménez le pidió a la juez ser escuchada y esta propia solicitó su asistencia para ratificar externar el perdón a Víctor Rodríguez Padilla, la víctima decidió no acudir.

Con una carta enviada a sus abogados, estos leyeron que Jiménez ha sido víctima de “acoso mediático”, así que decidió no acudir por miedo a los cuestionamientos de los reporteros.

Sin embargo, María Felicia Jiménez dijo sí haber tenido el deseo de ratificar el perdón ante la jueza.

Habrá una próxima audiencia para la reparación del daño, pero esta sucederá una vez que ambas partes lo acuerden.