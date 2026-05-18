Maru Campos desestimó el anuncio de Morena sobre iniciar un juicio político en su contra por “traición a la patria” y violación de la soberanía.

“Hay que conocer Chihuahua (...) Eso no funciona aquí” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Tras la marcha del 16 de mayo de 2026 más de 20 mil simpatizantes de Morena en Chihuahua, Campos aseguró que en el estado “eso no funciona”, pues la población se caracteriza por ser libre y soberana.

“Hay que conocer Chihuahua. Chihuahua es una tierra de ciudadanos, de personas, de seres humanos libres, soberanos, que votan en las urnas de manera libres. En general son libres. Eso no funciona aquí” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

En ese sentido, la gobernadora afirmó que los ciudadanos ejercen su libertad en cada proceso electoral, por lo que consideró que el plan de Morena no tendrá éxito.

Maru Campos (cortesía)

Maru Campos minimiza intento de juicio político de Morena

El sábado 16 de mayo, cerca de 20 mil personas simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) marcharon en la ciudad de Chihuahua para protestar contra Maru Campos.

Durante la movilización se lanzaron diversas consignas en contra de la gobernadora, como la exigencia de un juicio político, sobre el cual propia Maru Campos ya se pronunció.

Al ser cuestionada sobre sus perspectiva en torno al proceso que pretenden abrir en su contra, la gobernadora desestimó los alcances, pues dijo que eso no funciona en Chihuahua.

Al respecto, Maru Campos señaló que en su gran mayoría, los habitantes de Chihuahua son personas que asumen su papel como ciudadanos y ejercen su libertad en materia política.

En ese sentido, afirmó que al tratarse de personas con soberanía propia que en cada proceso electoral acuden a las urnas con libertad, un juicio político como que el que se planea no tiene futuro.

Morena busca juicio político contra Maru Campos

Morena anunció que buscará un juicio político contra Maru Campos por traición a la patria, tras el operativo antidrogas en Chihuahua donde participaron agentes extranjeros sin autorización federal.

La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, organizó una marcha para impulsar el juicio político, durante la cual se inició una recolección de firmas a favor del plan.

Tras la movilización, Ariadna Montiel insistió en que Morena presentará la denuncia formal, con acusaciones de violaciones a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional mediante un juicio político.