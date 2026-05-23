El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, respaldó a la gobernadora Maru Campos tras el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) por el operativo en Chihuahua.

Jorge Romero acosa que detrás de las investigaciones de la FGR existe un intento de “persecución ridícula” en contra de Maru Campos, pero asegura que mexicanas y mexicanos respaldan a la gobernadora.

Jorge Romero acusa persecución a la oposición tras citatorio de FGR para Maru Campos

Jorge Romero acusó que el citatorio de la FGR para la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, es una prueba clara de que el gobierno federal ha optado por la persecución de sus opositores.

Jorge Romero respalda a Maru Campos tras citatorio de la FGR. (Captura de pantalla)

Ante el llamado a comparecer, Jorge Romero destacó que Maru Campos cuenta con el respaldo ciudadano y partidista, argumentando que este conflicto legal solo servirá para fortalecer la imagen pública.

“Cuenta nuestra gobernadora Maru Campos con todo el apoyo de acción nacional y de miles de mexicanas y mexicanos”. Jorge Romero, dirigente del PAN

Romero sostuvo que no hay motivo de preocupación ante el citatorio y la investigación de la FGR, pues cualquier acción contra Maru Campos debe parar por el Congreso de Chihuahua.

Por otra parte, Jorge Romero criticó que la FGR esté investigando a Maru Campos cuando Rubén Rocha Moya, acusado de “cogobernar con el crimen organizado” sea defendido por el gobierno.