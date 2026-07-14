Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reaccionaron este 14 de julio a la filtración revelada por el periodista Héctor de Mauleón.

En los audios, Marina del Pilar -gobernadora de Baja California- menciona gestiones para recuperar su visa estadounidense y posibles acercamientos con autoridades de Estados Unidos, incluyendo referencias a mesas de seguridad del Gobierno federal.

“Es diferente el caso de Chihuahua ¿por qué? Porque el caso de Chihuahua esta demostrado que había agentes de una agencia operando en territorio, esa es una violación fragante a la ley de seguridad nacional; esta llamada de teléfono de la que se da a conocer ayer por un periodista, por cierto no se cómo llegan estas llamadas de teléfono, ¿quién quiere filtrar esta información? Vale la pena preguntarlo como periodista, es una llamada que ella tiene con personas que ni si quiera nosotros sabemos quienes son, si pertenecen al gobierno de Estados Unidos o no, si son de alguna agencia y ella da una explicación de bajo qué condiciones habló con ellos entonces si hay que investigar que se investigue, pero son dos cosas completamente distintas.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por su parte, Omar García Harfuch fue claro: “No se infiere que se vaya a dar información confidencial”; asimismo, Claudia Sheinbaum enfatizó que la gobernadora “ya dio su explicación” y que en las grabaciones “no se sabe realmente con quién está hablando”, por lo que la presidenta dio por cerrado el tema en su conferencia matutina este 14 de julio.

Sheinbaum distingue casos de Marina del Pilar y Maru Campos tras filtración de audios: “Ella ya aclaró”

Durante la conferencia de este 14 de julio, se dieron a conocer las reacciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch a audios filtrados de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila haciendo una distinción sobre el caso de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.

“Ella ya dio su explicación, no se sabe realmente con quién está hablando. Lo que hay es una llamada telefónica que dio a conocer un periodista, no se sabe ni si quiera bien con quién estaba hablando y ella ya dio su información.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Pues en el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, Sheinbaum ha sido más crítica y ha pedido pruebas sobre presuntos vínculos con agencias de inteligencia extranjeras, con Marina del Pilar optó por el respaldo inmediato.

“No se infiere que se vaya a dar información confidencial. En las mesas de seguridad de los estados, participan no solo las autoridades estatales y federales: se identifica la incidencia delictiva diaria, mas no hay una información como tal que tenga un grado de sensibilidad que fuera compartido con alguna autoridad, si es que fuera el caso con alguna autoridad porque todavía no se sabe exactamente qué autoridad era con la persona que estaba hablando.” Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México

La diferencia radica en el contexto político y las explicaciones ofrecidas: Marina del Pilar reconoció la autenticidad del audio pero lo enmarcó como una búsqueda de asesoría legal hace más de un año para revocar la cancelación de su visa, negando cualquier acuerdo ilegal o entrega de información sensible; del Pilar ha insistido en que las gestiones fueron transparentes y no involucraron inteligencia confidencial

Esta postura contrasta con acusaciones previas hacia Maru Campos, donde el gobierno federal ha endurecido el discurso sobre posibles subordinaciones a Estados Unidos.