Alito Moreno aseguró que la mejor manera de vencer a Morena en las elecciones 2027 es con una “gran coalición” en las 17 entidades donde se renovarán las gubernaturas.

Alejandro Moreno resaltó que la construcción de una coalición del bloque opositor es fundamental para competir contra Morena.

Asimismo, aseguró que Morena “se está desplomando” rumbo al 2027, según los resultados electorales recientes.

“Yo estoy convencido que una gran coalición técnica, inteligente, táctica en distintas regiones del país nos va a ser competitivos” Alito Moreno

Alito Moreno va por gran coalición para elecciones 2027 rumbo al 2030

De acuerdo con Alito Moreno, con una gran coalición de la oposición en las 17 entidades, se incrementa la posibilidad de ganar todos los estados a Morena en las elecciones 2027.

“Si haríamos coalición en 17 estados, tendríamos la posibilidad de ganar de todos los estados a Morena. Ha quedado claro” Alito Moreno

Si ganan las 17 entidades, se podría trabajar desde las dirigencias municipales y estatales para construir acuerdos rumbo al 2030.

Alito Moreno también resaltó que el PRI es muy competitivo pero “con una coalición, un gran frente amplio , todos podemos ganar” las 17 gubernaturas, en lugar de competir solos “y que no ganemos ninguna”.

“Si construimos una coalición, un gran frente amplio, todos podemos ganar las 17 a ir separados todos solos y que no ganemos ninguna” Alito Moreno

Según Alito moreno, “el PRI solo es como el PAN solo, como Movimiento Ciudadano solo”, pueden competir pero será “muy difícil ganar las elecciones”.

Asimismo, reiteró que cada partido de la oposición puede competir sin problemas en casa elección pero “el tema es no sólo competir, es ganar las elecciones para que Morena no siga destruyendo este país”.

El PRI está listo para competir solo, asegura Alito Moreno

Si bien Alejandro Moreno señaló que está a favor de la construcción de una gran coalición opositora, el PRI está listo para competir solo en las elecciones 2027.

“Si no se construyen coaliciones, el PRI está listo para competir solo” Alito Moreno

De acuerdo con Alito Moreno, el PRI ha demostrado que cuando compiten solos también tiene buenos resultados.

Como ejemplo, señaló los resultados en estados como Veracruz, Durango y Coahuila, donde en la última entidad Morena no obtuvo ninguna diputación mientras que el PRI ganó 16.