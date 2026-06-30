Alejandro Moreno busca que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se una con partidos aliados para enfrentar y derrotar a Morena en 2027, cuando se definirá la integración del Congreso y 17 gubernaturas.

En una breve interacción con los medios, Alejandro Moreno sostuvo que la división de los partidos de oposición beneficia a Morena, por lo que se debe formar una gran alianza para ganar las elecciones de 2027.

Alejandro Moreno llama a partidos de oposición a alianza y enfrentar a Morena en 2027

Alejandro Moreno, dirigente del PRI, hizo un llamado a los partidos de oposición para construir una gran alianza rumbo a las elecciones de 2027, al considerar que solo un bloque fuerte podrá competir contra Morena.

PRI apuesta por una alianza con PAN y MC para derrotar a Morena en 2027 (Michelle Rojas)

El dirigente del PRI afirmó que México necesita dejar de lado los intereses partidistas para conformar una coalición amplia y fuerte que enfrente al partido en el poder.

“Hoy se necesita una gran alianza, una gran coalición, un gran pacto para que le ganemos a estos cínicos y corruptos de Morena”. Alejandro Moreno

Moreno cuestionó la estrategia de algunos partidos de competir por separado, al advertir que ello solo fragmenta el voto opositor y beneficia a Morena, por lo que llamó a la unidad.

“¿Ustedes creen que en Chihuahua es inteligente que haya un candidato del PRI, uno del PAN, uno de Movimiento Ciudadano y que Morena vaya junto? Lo más importante es hacer un gran bloque opositor”. Alejandro Moreno

Alejandro Moreno reiteró que el PRI está dispuesto a construir una coalición con otras fuerzas políticas para las elecciones de 2027, al asegurar que el objetivo principal debe ser fortalecer a la oposición.

No obstante, dejó claro que si no se concreta una alianza, el PRI competirá con candidatos propios; a la vez sugirió que, si vuelve a ganar Morena, será “culpa” de los partidos que no quisieron hacer una coalición.