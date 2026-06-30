Alejandro Moreno busca que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se una con partidos aliados para enfrentar y derrotar a Morena en 2027, cuando se definirá la integración del Congreso y 17 gubernaturas.
En una breve interacción con los medios, Alejandro Moreno sostuvo que la división de los partidos de oposición beneficia a Morena, por lo que se debe formar una gran alianza para ganar las elecciones de 2027.
Alejandro Moreno llama a partidos de oposición a alianza y enfrentar a Morena en 2027
Alejandro Moreno, dirigente del PRI, hizo un llamado a los partidos de oposición para construir una gran alianza rumbo a las elecciones de 2027, al considerar que solo un bloque fuerte podrá competir contra Morena.
El dirigente del PRI afirmó que México necesita dejar de lado los intereses partidistas para conformar una coalición amplia y fuerte que enfrente al partido en el poder.
“Hoy se necesita una gran alianza, una gran coalición, un gran pacto para que le ganemos a estos cínicos y corruptos de Morena”.Alejandro Moreno
Moreno cuestionó la estrategia de algunos partidos de competir por separado, al advertir que ello solo fragmenta el voto opositor y beneficia a Morena, por lo que llamó a la unidad.
“¿Ustedes creen que en Chihuahua es inteligente que haya un candidato del PRI, uno del PAN, uno de Movimiento Ciudadano y que Morena vaya junto? Lo más importante es hacer un gran bloque opositor”.Alejandro Moreno
Alejandro Moreno reiteró que el PRI está dispuesto a construir una coalición con otras fuerzas políticas para las elecciones de 2027, al asegurar que el objetivo principal debe ser fortalecer a la oposición.
No obstante, dejó claro que si no se concreta una alianza, el PRI competirá con candidatos propios; a la vez sugirió que, si vuelve a ganar Morena, será “culpa” de los partidos que no quisieron hacer una coalición.