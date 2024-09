Es stop motion, con plastilina. Hay cierto talento para el movimiento de los personajes, aunque las figuras son burdas. Sería un video común en TikTok, de no ser por un detalle: lo que recrea es un asesinato brutal a manos de narcotraficantes en México.

El usuario que lo comparte tiene como descripción Videos Gore plastina y video en la red social. No engaña con ello: gran parte de sus videos se tratan de recrear contenido gore (anglicismo que se refiere a la representación de violencia brutal de manera explícita).

Pero no es el único. Existen decenas de videos similares, donde se hacen representaciones de uno de los aspectos más tétricos de la violencia que se vive desde hace casi 20 años en México, cuando inició la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón.

La proliferación de este contenido es tal que en el buscador de TikTok uno de los resultados al colocar la palabra video es videos con plastilinas gore. También pueden verse búsquedas como gore con plastilina Adidas, gore plastilina no me pises, gore plastilina el mejor consejo y gore plastilina no te duermas Morena.

Los videos tienen cientos de comentarios, donde se pregunta por el material que inspiró al creador, o donde se hace alarde de que “no estuvo tan fuerte” el video original. Como si de una competencia para ver quién aguanta ver más gore se tratara.

videos gore con plastilina: búsquedas en TikTok (Captura de pantalla / SDPnoticias)

Videos gore con plastilina: ¿por qué ocurre la banalización de la violencia?

Para Rafael Buenrostro, maestro en gobierno electrónico y doctorante en gestión de paz y prevención de las violencias, los videos donde se hace burla a la hiperviolencia que se vive en México son un reflejo de una cultura de normalización. Especialmente entre los menores de edad, que han vivido y crecido en un país inseguro.

El especialista cita el concepto acuñado por la filósofa alemana Hannah Arendt, banalización del mal, para explicar la normalización y hasta mofa que se hace de la violencia.

“Ya el mexicano sabe que hablar de narcocultura es algo representativo, lo van normalizando, consumiendo implícitamente(…). Se debería visibilizar la parte de decir que eso es violencia, y esto que están haciendo ellos de privar a una persona de la libertad y hacer estas atrocidades no es algo bien, que le pudiera pasar a cualquier persona”. Rafael Buenrostro, doctorante en gestión de paz

Quienes banalizan la crueldad de los criminales para crear contenido son, según la revisión a las cuentas de TikTok que comparten estos materiales, personas jóvenes. Lo irónico es que son ellos el grupo más vulnerable a morir de manera violenta, destaca Buenrostro.

“Ellos no se dan cuenta pero se pueden convertir en víctimas de esa violencia que recrean. José Manuel Valenzuela Arce habla de los juvenicidios. Cómo los jóvenes son víctimas de una violencia estructural, el hecho de estar en precarizacion, marginalización, todo esto que te sitúa en una necrozona, o zona de peligro”. Rafael Buenrostro, doctorante en gestión de paz

Momazos no te duermas Morena: Cuando el último aliento de una vida se vuelve contenido de internet en TikTok

Los videos de asesinatos cometidos por criminales que circulan en las redes sociales no son todos nuevos, pero son un reflejo de la situación de violencia que ha vivido el país desde mediados de la década de los 2000. La estrategia que emprendió el gobierno actual -de Andrés Manuel López Obrador- no ha podido detener la escalada.

En el sexenio de AMLO -a días de terminar-, han asesinado a 196 mil 505 personas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los videos del narco tenían como propósito infundir temor entre los enemigos de los cárteles o facciones rivales. Años después, se convirtieron en parte de la cultura de internet y entretenimiento de México.

Específicamente, los audios de los lamentos finales de las personas asesinadas ahí, o frases de sus verdugos, fueron extraídas para ser utilizadas como shitposting (anglicismo que refiere la publicación de material irónico y de baja calidad, acuñado en 4chan).

Este shitposting a la mexicana es llamado “momazos”. Los gritos de dolor de las personas asesinadas son subidos como audios en TikTok.

Hay cuentas de “Momazos” para cada uno de los videos más famosos: “momazos no te duermas Morena”, “momazos el ghost rider mexicano”, “momazos quieres agua”, “momazos funkytown (o no mercy in México)”, etcétera. La lista es interminable.

Estos videos muestran una situación que poco o nada tiene que ver con el audio que se utiliza. De fondo suenan lamentos o frases burlonas de los victimarios, según el caso.

En los comentarios, se lanzan retos entre los usuarios: “sólo falta momazos el pantera”, se puede leer en uno de ellos. ¿La respuesta? La creación de la cuenta que volverá shitposting los últimos segundos de vida de una persona que murió en un país donde matan a 90 personas al día.

Martha Catalina Bernal Ramírez, coordinadora de la licenciatura en Psicología del Centro Universitario de los Valles (Universidad de Guadalajara), explica que este tipo de contenidos, y la normalización de la violencia, son una respuesta para poder subsistir y adaptarse en un contexto hiperviolento.

“El ser humano se ha adaptado a niveles en donde puede subsistir sin que estas noticias, imágenes y contenidos violentos le generen problema, precisamente para poder subsistir y adaptarse, y esta adaptación hace que halla una naturalización de la violencia. Cuánto y mas en un niño que vive un mundo caótico y violento con muertes sin razón que están en el día a día. Es una forma de defensa personal que se genera a partir de una creencia de estar a salvo, de estar protegidos, de que no nos va a pasar a nosotros”. Martha Catalina Bernal Ramírez, coordinadora de la licenciatura en Psicología del Centro Universitario de los Valles

No sólo la plastilina y los audios son utilizados para hacer contenido y mofa de la brutalidad. También en Roblox -videojuego que te permite crear otros juegos más dentro de él y que se popularizó durante la pandemia de Covid-19-, hay recreaciones de los asesinatos que ocurren en México y son exhibidos en video. Esto puede verse en TikTok.

La popularidad que adquieren estos videos en la red social, que puede constatarse en los comentarios que reciben y las visualizaciones que tiene, se puede explicar por la necesidad -especialmente entre los menores de edad- de agruparse y pertenecer a grupos sociales.

“El niño tiene esa necesidad de grupalidad, de pertenecer a un grupo de amigos, de gente que conoce y que están jugándolo (juegos relacionados a los videos de gore), viviéndolo y él quiere pertenecer a ello, es ese proceso de contagio social”. Martha Catalina Bernal Ramírez, coordinadora de la licenciatura en Psicología del Centro Universitario de los Valles

Representaciones del gore y ejecuciones evaden las normas comunitarias de TikTok

Los contenidos que recrean la brutalidad en México no están permitidos en TikTok. Las normas comunitarias de la app exponen que cualquier material que promueva la violencia será sancionado.

“No permitimos ningún tipo de amenazas violentas, promoción de la violencia, incitación a la violencia o promoción de actividades delictivas que puedan entrañar un daño a las personas, los animales o la propiedad”. Normas comunitarias de TikTok

Sin embargo, por la manera en que trabaja la plataforma, es probable que este contenido no haya tenido las suficientes denuncias para encender alarmas.

El algoritmo de TikTok funciona de esta manera: el contenido que recomienda tiene mucho que ver con las reacciones de los usuarios a lo que se arroja. A mayor tiempo de visualización o reacciones de Me gusta o Guardar, lanzará otros videos similares en la For You Page. Cada feed es individualizado.

Es decir, un usuario promedio puede pasar horas en la app sin ver una sola recreación de ejecuciones con plastilina, o un video de Roblox donde se imita, con lujo de violencia, un asesinato. Pero otros usuarios podrían pasar el mismo periodo de tiempo viendo exclusivamente estos materiales, si así han “entrenado” a su algoritmo.

Aunque según TikTok, los contenidos de este tipo no son elegibles para aparecer en el feed (for You Page).

El equipo de TikTok, contactado para este reportaje, eliminó una serie de materiales compartidos, y corroboró que, en efecto, infringían las normas comunitarias.

Además compartió la guía para padres, madres y tutores:

Nuestras Normas de la Comunidad establecen que no permitimos contenido sangriento, repugnante, perturbador o extremadamente violento, y otros contenidos violentos o gráficos pueden ser restringidos por edad o no ser elegibles para la página “Para Ti”. El contenido está restringido (de 18 años en adelante) y no es elegible para la feed “Para ti” si muestra sangre humana o animal, peleas físicas extremas o imágenes gráficas de eventos que, de otra manera, infringirían nuestras reglas, pero que son de interés público. El contenido tampoco es elegible para el feed “Para ti” si muestra violencia gráfica ficticia o material que puede ser angustioso o ligeramente gráfico. TikTok

TikTok dijo que “entre abril y junio de 2023, el 85% de los videos que infringían nuestras Normas de la Comunidad fueron eliminados antes de recibir una sola visualización”.