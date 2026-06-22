Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, afirmó que su partido no tendrá alianza con el PRI rumbo a las elecciones de 2027.

“La decisión que tenemos y que estoy en lo dicho de no tener alianzas, no es producto de arrogancia, pues, de soberbia (…) al final es una cuestión aritmética, no es política” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

Tras las declaraciones de Alejandro Moreno sobre mantener un bloque opositor, Romero rechazó la coalición y explicó que la decisión responde a un análisis estratégico y numérico.

Según sus estudios, la alianza del PAN con el PRI no suma votos en todos los estados y, en algunos casos, resta más de lo que aporta.

“De verdad haciendo mucho énfasis en no querer sonar soberbio, porque luego Diosito castiga. No es la intención ser o sonar arrogante, de veras no lo es. Pero hoy hay muchos lugares en donde puede el pan ganar solo, es la verdad. No lo decimos con arrogancia, es que es la verdad. Entonces nosotros queremos seguir fortaleciendo y vamos a seguir fortaleciendo nuestra marca” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

El PAN, dijo, competirá en solitario como segunda fuerza nacional.

Jorge Romero sostiene que el PAN no tendrá alianza con el PRI rumbo a las elecciones del 2027

Tras declaraciones de Alejandro Moreno sobre mantener un bloque opositor, Jorge Romero rechazó alianza con el PRI rumbo a las elecciones del 2027.

Jorge Romero sostiene que la decisión de romper con su alianza con el PRI no es producto de la arrogancia o soberbia, sino de una “simple aritmética”, basándose principalmente en un análisis estratégico y numérico.

Explicó que, en muchos casos, una alianza puede sumar unos pocos puntos, pero restar más de los que aporta. Según sus análisis, la coalición PRI-PAN no suma votos en todos los lugares del país.

“Es aritmética. Si una alianza con cualquier otra entidad me da tres puntos, pero me quita cuatro, cualquiera que vaya en sexto de primaria sabe que el saldo final es un menos uno. Nosotros estamos en un análisis profundo en donde hemos llegado a la conclusión de que es una alianza que no es verdad, que en todos lados suma” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

Jorge Romero destacó que ya se identificaron varios estados y regiones donde considera que puede ganar compitiendo en solitario debido a su fortaleza como marca y su posición como segunda fuerza política nacional.

Jorge Romero afirma que el PAN es la segunda fuerza política nacional

Jorge Romero afirma que el PAN es actualmente la segunda fuerza política nacional y que cuenta con estudios que sitúan su intención de voto por encima de los 23 puntos, lo que les permite ser competitivos en solitario en diversos estados.

“A nivel nacional el PAN es la segunda fuerza política. Yo tengo estudios donde ya estamos arriba de los 23 puntos porcentuales” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

El dirigente del PAN señaló que existe una división de opiniones dentro del partido; mientras algunos aspirantes desean la alianza, muchas otras voces internas se opondrían rotundamente si se intentara mantener el bloque con el PRI.

Jorge Romero reconoce que escucha voces a diario, especialmente de aspirantes a cargos de elección, que piden reconsiderar la alianza debido a las realidades locales de cada estado.

Afirmó que si él propusiera mantener la coalición, surgirían muchísimas voces internas que se opondrían rotundamente, diciendo que “ni de chiste” aceptarían ir nuevamente con el PRI.

Actualmente, estas voces no se escuchan tanto porque la postura oficial ya coincide con su rechazo a la alianza.

“No es de gustos o disgustos, claro que hay personas a las que les gusta y a otras a las que les disgusta. En mi caso no es raíz de gustos o disgustos. Es una decisión que tiene que ser de ajedrecista, que tiene que ser numérica” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN