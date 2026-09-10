Alejandro Moreno y Ariadna Montiel tomaron protesta ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como representantes partidistas este jueves 10 de septiembre previo al inicio oficial del proceso electoral 2026-2027.

Tanto Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, como Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, rindieron protesta para participar en los trabajos del INE rumbo a las elecciones 2027.

Posteriormente, asistieron a la ceremonia del INE para dar inicio oficial a este proceso electoral, a la que también asistió Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación.

Alejandro Moreno y Ariadna Montiel toman protesta como representantes partidistas en el INE

Los líderes partidistas Alejandro Moreno y Ariadna Montiel tomaron protesta como representantes partidistas en una sesión extraordinaria del Consejo General del INE.

Con esto, los líderes nacionales del PRI y Morena podrán participar de las actividades del INE durante las elecciones 2027.

Luego de tomar protesta, tanto Alejandro Moreno como Ariadna Montiel acudieron a la ceremonia oficial para el inicio del periodo electoral 2026-2027; sin embargo, no fueron sentados uno al lado del otro.

Alejandro Moreno y Ariadna Montiel se integran como representantes partidistas al INE (Especial)

Rosa Icela Rodríguez acude a ceremonia del INE para inicio de periodo electoral

A la ceremonia para el inicio de la ceremonia del INE para el inicio del periodo electoral 2027 también acudió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Cabe señalar que es la primera vez que un titular de la Secretaría de Gobernación asiste a esta ceremonia, desde 1996.

Esta ceremonia, realizada el 10 de septiembre de 2026, fue encabezada por Guadalupe Taddei, quien resaltó la presencia de Rosa Icela Rodríguez en representación de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con Taddei, al inicio de los procesos electorales se invita a los tres poderes de la Unión por lo que no es de extrañar que acuda un representante del Ejecutivo Federal.

A la ceremonia también asistieron:

Gilberto Bátiz, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

magistrado Felipe de la Mata

magistrado Alfredo Fuentes

Karen Castrejón, dirigente del Partido Verde Ecologista de México

Hugo Érick Flores, dirigente del partido PAZ

Así como representantes de Movimiento Ciudadano, PT y Somos.