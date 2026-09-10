El senador de Morena, Luis Fernando Salazar, negó haber amenazado al periodista Enrique Acevedo y ofreció una disculpa por la forma en que se expresó tras la difusión de un reportaje sobre una presunta investigación de autoridades estadounidenses contra Julieta Ramírez.

Enrique Acevedo había denunciado una presunta intimidación luego de la publicación de la investigación periodística, en la que se mencionan documentos relacionados con una posible investigación en Estados Unidos contra Julieta Ramírez, senadora con licencia y una de las posibles aspirantes a la candidatura de Morena por Baja California.

Sin embargo, en una entrevista, Luis Fernando Salazar aseguró que no buscaba amenazar al periodista y reconoció que sus declaraciones pudieron interpretarse de esa manera debido a la falta de contexto.

“Sí, porque una cosa es lo que yo quise decir y otra cómo puede entenderse una expresión cuando no explicas el contexto. Me faltó mesura. Me faltó ser cuidadoso con mis palabras. Yo puedo estar convencido de que me refería a una acción legal y al mismo tiempo reconocer que la manera en que lo expresé no fue la correcta y por eso me disculpo” Luis Fernando Salazar, senador de Morena

El legislador de Morena sostuvo que su intención era referirse a una posible acción por la vía legal, aunque reconoció que la forma en que expresó su postura fue equivocada.

Muy temprano el senador @SalazarLuisFer nos concedió una entrevista exclusiva para aclarar lo sucedido luego de que presuntamente amenazara a un periodista. "Reconozco mi error y me disculpo, pero no pueden acusar sin pruebas". ￼ @nmas @Enrique_Acevedo pic.twitter.com/KzrD4gbdxM — Ale Salazar (@esnoticiaalesal) September 10, 2026

Luis Fernando Salazar asegura que reportaje de Enrique Acevedo sobre Julieta Ramírez se basa en documentos apócrifos

Durante la entrevista, Luis Fernando Salazar admitió que le faltó mesura al referirse al periodista Enrique Acevedo y ofreció una disculpa pública.

Sin embargo, mantuvo sus críticas contra el contenido y el rigor periodístico del reportaje.

El senador señaló que considera irresponsable la publicación al asegurar que estaría basada en documentos supuestamente apócrifos y reiteró que su desacuerdo con la investigación no ha cambiado.

“Pues retiro y reconozco como equivocada la forma en que lo expresé. Yo no debí utilizar esas palabras sin explicar claramente que me estaba refiriendo a una vía legal. Por eso ofrezco una disculpa. Lo que no retiro es mi desacuerdo con el contenido del reportaje, con la manera en que se presentaron señalamientos tan graves” Luis Fernando Salazar, senador de Morena

Luis Fernando Salazar insistió en que cualquier acción para cuestionar o responder al contenido del reportaje deberá realizarse por las vías legales.

Enrique Acevedo acusa que investigan sus datos personales tras reportaje sobre Julieta Ramírez

Por su parte, el periodista Enrique Acevedo acusó que, tras la publicación del reportaje sobre Julieta Ramírez, personas vinculadas al mismo entorno político comenzaron a buscar información sobre sus datos personales.

De acuerdo con el periodista, algunas personas contactaron su teléfono personal y realizaron preguntas sobre su familia y su domicilio particular.

“Preocupa todavía más cuando alrededor de esos mensajes aparecen de pronto personas vinculadas al mismo entorno político contactando mi teléfono personal, preguntando por mi familia y tratando de obtener información sobre mi domicilio particular” Enrique Acevedo, periodista

Enrique Acevedo señaló que existe una diferencia entre el derecho a cuestionar o responder a una investigación periodística y las acciones que puedan representar una intimidación contra periodistas.

El comunicador advirtió que la búsqueda de información sobre sus datos personales ocurrió después de la difusión del reportaje sobre Julieta Ramírez, por lo que manifestó su preocupación por la seguridad de los periodistas y la libertad de prensa.