El miércoles 5 de noviembre de 2025, Gilberto Batiz asumió el cargo como nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Lo anterior, tras resultar electo en las pasadas elecciones al Poder Judicial 2025 en donde Gilberto Batiz participó como uno de los candidatos al puesto.

¿Quién es Gilberto Batiz?

Gilberto Batiz es un abogado mexicano, originario del estado de Chiapas.

Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, desempeñando diversos puestos relacionados a la impartición de justicia.

Gilberto Batiz, nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF / Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación )

¿Qué edad tiene Gilberto Batiz?

Se desconoce la edad exacta de Gilberto Batiz, aunque de acuerdo con distintas publicaciones, tiene aproximadamente más de 45 años de edad.

¿Quién es la esposa de Gilberto Batiz?

Información señala que Gilberto Batiz sí se encuentra casado; sin embargo, mantiene su vida personal privada.

¿Cuántos hijos tiene Gilberto Batiz?

Gilberto Batiz sí tendría hijos, aunque esta información no se encuentra confirmada.

¿Qué estudió Gilberto Batiz?

Gilberto Batiz cuenta con un doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

Gilberto Batiz, nuevo presidente del TEPJF (ANDREA MURCIA / CUARTOSCURO / Andrea Murcia Monsivais)

¿En qué ha trabajado Gilberto Batiz?

A lo largo de su trayectoria profesional, Gilberto Batiz ha desempeñado como diversos cargos, entre los que destacan:

Consejero Electoral en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas

Asesor de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como asesor

Consejero de la Judicatura en el Poder Judicial del Estado de Chiapas

Coordinador de asesores de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas

Director de Relaciones Nacionales y Asuntos Internacionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Director de Investigación Jurídico Documental de la SCJN

Gilberto Batiz, nuevo presidente del TEPJF

El 5 noviembre de 2025, Gilberto Batiz recibió el nombramiento oficial que lo acredita como el nuevo presidente del TEPJF.

Gilberto Batiz tomó posesión en dicho cargo que deberá desempeñar por un periodo de dos años, luego de ser el candidato con más votos en las pasadas elecciones al Poder Judicial 2025.

Es decir, permanecerá en este cargo del 5 de noviembre de 2025, hasta el próximo 31 de octubre de 2027.

Esto toda vez que se tiene previsto que en 2027 se lleven a cabo nuevas elecciones del Poder Judicial.