Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pide imparcialidad a nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) pese a su carrera y militancia política.

A los medios, Kenia López Rabadán dijo que ser consejero del INE “es una gran responsabilidad”, por lo que los nuevos integrantes deben resolver conforme a derechos, “sin filias ni fobias”.

Kenia López Rabadán pide imparcialidad y autonomía a nuevos consejeros del INE

El pasado martes 21 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la terna para ocupar las consejerías del INE vacantes, por lo que los tres nuevos integrantes son:

Arturo Manuel Chávez López Frida Denisse Gómez Puga Blanca Yassahara Cruz García

Diputados aprueban terna de consejeros del INE (Michelle Rojas / SDPnoticias)

La diputada Kenia López Rabadán resaltó que México necesita dar garantías democráticas, por lo que pidió a los nuevos consejeros del INE actuar con imparcialidad pese a su carrera política.

“Esperemos como país y como Cámara de Diputados que [trabajen] de manera independiente, autónoma, sin filias y son fobias”. Kenia López Rabadán

La terna original de Ricardo Monreal incluía dos hombres y una mujer, sin embargo, los partidos aliados habrían aclarado que solo apoyarían si se designaban dos mujeres y un hombre.

El llamado de Kenia López Rabadán se da luego de varios señalamientos de opacidad en el proceso de selección de los nuevos consejeros del INE, que habría favorecido a Morena.