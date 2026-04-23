La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que exista injerencia de su gobierno en la elección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), designados por la Cámara de Diputados.

“Es una decisión del Congreso. Todos creen que nosotros estamos diciendo quién va a estar en qué lugar, pero es una decisión de la Cámara de Diputados. Fue una selección abierta y transparente; todos sacaron excelente calificación en los exámenes y entrevistas” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera de este jueves 23 de abril, Sheinbaum aseguró que el proceso fue responsabilidad exclusiva del Poder Legislativo y defendió la legalidad de la selección.

La mandataria también destacó que los perfiles elegidos obtuvieron buenos resultados durante las distintas etapas del proceso de evaluación.

Sheinbaum responde a críticas por elección de consejeros del INE

Las declaraciones de la presidenta ocurren luego de las críticas surgidas tras la designación de nuevos integrantes del INE, debido a presuntos vínculos de algunos perfiles con el gobierno federal o con la llamada Cuarta Transformación.

Sheinbaum rechazó dichos señalamientos y sostuvo que la decisión correspondió únicamente al Congreso de la Unión.

Sheinbaum defiende nombramiento de Arturo Manuel Chávez López en el INE

Ante los cuestionamientos, la presidenta defendió particularmente el nombramiento de Arturo Manuel Chávez López, uno de los nuevos consejeros electorales aprobados por la Cámara de Diputados.

Indicó que cuenta con trayectoria académica y experiencia en temas electorales, además de haber obtenido una de las calificaciones más altas en el proceso.

“Arturo es un académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (...) conoce los temas electorales y fue quién sacó mayor calificación en los exámenes, sacó 99 sobre 100, entonces no hay nada qué reclamar” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

También la presidenta de México negó que a pesar de haberlo conocido desde su etapa universitaria haya influido en su llegada al cargo.

¿Quiénes son los nuevos consejeros del INE?

Los perfiles designados por la Cámara de Diputados como nuevos consejeros del INE son:

Blanca Yasshara Cruz García, ex presidenta del Instituto Electoral de Puebla.

Frida Denisse Gómez Puga, ex titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas.

Arturo Manuel Chávez López, ex director de Talleres Gráficos de México.

La designación fue avalada con 334 votos a favor de legisladores de Morena, PT y PVEM.