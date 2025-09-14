El conflicto entre la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas y el periodista Carlos Jiménez o C4 Jiménez sigue en ascenso.

Como el periodista dijo en días pasados, ha insistido en que si lo va a hacer que lo denuncie ya que no sería la primera persona que lo hace en su contra.

C4 Jiménez dijo que varias veces han querido asustarlo con denuncias por lo que ahora dijo de manera irónica a Sandra Cuevas que tome una ficha y que se forme detrás de toda la fila que lo ha intentado denunciar por exhibirlos.

“Si en verdad me va a denunciar, échele, échele señora, ¿sabe cuántas veces me han denunciado? ¿sabe cuántas veces me han amagado con eso? ¿saben cuántas veces me han querido asustar con eso?... lo dije una vez y hoy se lo digo a usted, agarre una ficha fórmese detrás de toda la fila, toda la bola de mugrosos que al igual que usted, les molesta que exhiba su jodida realidad” C4 Jiménez

Conflicto entre Sandra Cuevas y C4 Jiménez sigue en asenso

El conflicto entre Sandra Cuevas y C4 Jiménez inició al afirmar que hubo un muerto en la pasada rodada de motociclistas que le organizó Alejandro Gilmare Mendoza, conocido como El Choko, situación que Sandra Cuevas no ha reconocido.

Además, al exhibir una foto en la que El Choko y Sandra Cuevas se daban un beso luego de que éste fuera detenido por ser un generador de violencia en Ecatepec, Estado de México.

C4 Jiménez sigue señalando a los amigos de Sandra Cuevas; advierte que la podrían encarcelar

En el intercambio de declaraciones, C4 Jiménez ha insistido que los amigos de Sandra Cuevas son criminales, a lo que la exalcaldesa de Cuauhtémoc ha insistido que no es así.

No obstante, Carlos Jiménez dijo que un ejemplo de ello es el proceso que enfrenta Alejandro Gilmare Mendonza, El Choko quien fue detenido el 10 de septiembre por la Marina trasladado al penal de la Altiplano.

En su programa de televisión, C4 Jiménez dijo que en una de esas también se llevan a Sandra Cuevas.

La política últimamente ligada a Movimiento Ciudadano dijo que va a denunciarlo por difamación y por violencia de género.

Sandra Cuevas dijo que no iba a negar su vínculo con Alejandro Gilmare Mendoza, pero fijo que solo era una relación de amistad y trabajo.