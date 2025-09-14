Juana Ivette Ledezma Martínez, novia de Alejandro Gilmare Mendoza, alias el Choko, se desempeñaba como funcionaria de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El 13 de septiembre de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de Juana Ivette Ledezma Martínez, en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

Carlos Jiménez señaló a la ex alcaldesa Sandra Cuevas como la ex novia del Choko, pero solo Juana Ivette Ledezma Martínez ha sido identificada por las autoridades como la pareja sentimental del presunto delincuente.

¿Quién es Juana Ivette Ledezma Martínez?

Juana Ivette Ledezma Martínez identificada por autoridades como novia del Choko y funcionaria administrativa de la la Fiscalía del Estado de México, específicamente en el municipio de Tultitlán.

¿Qué edad tiene Juana Ivette Ledezma Martínez?

Pese a la detención de Juana Ivette Ledezma Martínez, las autoridades federales no han revelado la edad de la persona identificada como pareja del Choko.

¿Quién es el esposo de Juana Ivette Ledezma Martínez?

El Choko, señalado como pareja de Juana Ivette Ledezma Martínez, es un presunto líder de ‘La Chokiza’, un grupo criminal considerado por la Fiscalía de Justicia del Estado de México como uno de los principales generadoras de violencia en Ecatepec.

¿Qué signo zodiacal es Juana Ivette Ledezma Martínez?

El signo zodiacal de Juana Ivette Ledezma Martínez, así como su fecha exacta de nacimiento, son datos privados.

¿Cuántos hijos tiene Juana Ivette Ledezma Martínez?

Tampoco se sabe si Juana Ivette Ledezma Martínez tiene hijos o no; se trata de otro dato privado de la ex funcionaria de la Fiscalía del Estado de México.

¿Qué estudió Juana Ivette Ledezma Martínez?

De igual manera, las autoridades federales no han dado a conocer el grado de estudios de Juana Ivette Ledezma Martínez para efectos de una investigación.

¿En qué ha trabajado Juana Ivette Ledezma Martínez?

En cuanto a su situación laboral, Juana Ivette Ledezma Martínez fue identificada como funcionaria administrativa/secretaria o Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el municipio de Tultitlán.

Juana Ivette Ledezma Martínez fue detenida en el Estado de México

El sábado 13 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de Juana Ivette Ledezma Martínez, quien fue identificada como novia del Choko.

El operativo fue llevado a cabo en la colonia San Mateo Cuautepec, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina, Fiscalía General de la República (FGR),y Guardia Nacional.

Hasta este momento, se desconocen los cargos por los que fue detenida Juana Ivette Ledezma Martínez; sin embargo, dadas sus labores en la Fiscalía del Estado de México, algunos medios sugieren participación en las acciones de La Chokiza.