El Comité Técnico de Evaluación para la selección de los 3 nuevos consejeros del INE, publicó las listas de los 171 aspirantes con los mejores puntajes en la fase del examen de conocimientos.

En los listados se muestra que quienes tuvieron mejores evaluaciones fueron en su mayoría las mujeres, debido a que del total de aspirantes que avanzan, 87 son candidatas y solo 84 son hombres.

Por otro lado, se confirmó que los perfiles mejor evaluados continuarán con la siguiente fase del proceso, que es la de la evaluación específica de idoneidad a realizarse del 10 al 12 de abril.

Mujeres predominan en lista de aspirantes al INE mejor evaluados

Al avanzar en el proceso de selección de los 3 nuevos consejeros del INE, el Comité Técnico de Evaluación dio a conocer la lista de 171 aspirantes con mejores puntajes tras el examen de conocimientos aplicado.

La publicación muestra que 87 mujeres y 84 hombres avanzan a la siguiente fase, lo que hasta esa parte del procedimiento refleja una mayoría femenina rumbo a la selección de consejeros electorales.

El Comité informó que entre los aspirantes también se encuentran perfiles de diversidades sexogenéricas, con lo cual se busca garantizar inclusión y representación más amplia en el órgano electoral.

En lo que respecta a los 10 aspirantes que obtuvieron las calificaciones más altas durante esta fase del examen de evaluación, los resultados indican que fueron los siguientes:

  1. Bernardo Valle Monroy: 99 puntos
  2. Arturo Manuel Chávez López: 99 puntos
  3. César Ernesto Ramos Mega: 98 puntos
  4. Pedro Rafael Constantino Echeverría: 90 puntos
  5. Alejandro Romero Millán: 90 puntos
  6. Juan Manuel Vázquez Barajas: 88 puntos
  7. Diego David Valadez Lam: 88 puntos
  8. María Fernanda Romo Gaxiola: 86 puntos
  9. Flavio Cienfuegos Valencia: 86 puntos
  10. Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz: 86 puntos
Lista completa de mujeres aspirantes a consejeras del INE

Estos son los nombres de las 87 mujeres que siguen en el proceso de selección para ser consejeras del INE:

  1. Maria Soledad Chavez Reyes: calificación 71, folio 5
  2. Carolina Suárez Morán: calificación 74, folio 13
  3. María de Lourdes Fernández Martínez: calificación 79, folio 15
  4. Beatriz Tovar Guerrero: calificación 74, folio 27
  5. Diana Talavera Flores: calificación 76, folio 32
  6. María Magdalena Vila Domínguez: calificación 71, folio 53
  7. Talina Castillo Solano: calificación 71, folio 56
  8. Laura Daniella Duran Ceja: calificación 80, folio 60
  9. Maria Guadalupe Gonzalez Jordan: calificación 73, folio 62
  10. Carmelita Sibaja Ochoa: calificación 72, folio 68
  11. Diana Gabriela Lugo Díaz: calificación 74, folio 72
  12. Claudia Gabriela Villeda Mejía: calificación 75, folio 75
  13. Alma Lorena Alonso Valdivia: calificación 81, folio 91
  14. Cruz Angélica Tadeo Andrade: calificación 80, folio 94
  15. Dora Rodríguez Soriano: calificación 70, folio 112
  16. Maria del Mar Trejo Perez: calificación 75, folio 119
  17. Claudia Díaz Tablada: calificación 72, folio 126
  18. Elvia Leticia Amezcua Fierros: calificación 73, folio 130
  19. María Fernanda Romo Gaxiola: calificación 86, folio 131
  20. Natalia Elena Zuñiga Leyva: calificación 71, folio 135
  21. Claudia del Carmen Jiménez López: calificación 79, folio 138
  22. Pilar Patricia Fernandez Gaona: calificación 71, folio 139
  23. Silvia Guadalupe Bustos Vasquez: calificación 72, folio 142
  24. Sara Pérez Rojas: calificación 80, folio 151
  25. Alma Elena Sarayth de León Cardona: calificación 76, folio 156
  26. Patricia Avendaño Duran: calificación 80, folio 172
  27. Cinthya Citlali Díaz Fuentes: calificación 75, folio 182
  28. Laura Fabiola Bringas Sanchez: calificación 75, folio 183
  29. Dafne Jiménez Montiel: calificación 74, folio 188
  30. Silvia del Carmen Martínez Méndez: calificación 76, folio 190
  31. Sandra López Bringas: calificación 76, folio 193
  32. Claudia Esther Ortiz Guerrero: calificación 75, folio 194
  33. María José Torres Hernández: calificación 79, folio 196
  34. Olga Alicia Castro Ramírez: calificación 85, folio 197
  35. Blanca Yassahara Cruz Garcia: calificación 78, folio 200
  36. Iulisca Zircey Bautista Arreola: calificación 82, folio 201
  37. Olga Gonzalez Martinez: calificación 73, folio 202
  38. Mary Cruz Cortés Ornelas: calificación 71, folio 222
  39. Laura Berenice Sámano Ríos: calificación 75, folio 227
  40. Marisol Vázquez Pinón: calificación 73, folio 229
  41. Ana de León Cortés: calificación 70, folio 240
  42. Marisol Jiménez Martínez: calificación 77, folio 247
  43. Leticia Bravo Ostos: calificación 75, folio 249
  44. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala: calificación 75, folio 261
  45. Martha Alejandra Tello Mendoza: calificación 83, folio 262
  46. Norma Angélica Sandoval Sánchez: calificación 80, folio 266
  47. Mayarí Forno Oliva: calificación 80, folio 283
  48. Verónica Esqueda de la Torre: calificación 75, folio 285
  49. Karla Isabel Olvera Moreno: calificación 72, folio 290
  50. Patricia Lozano Sanabria: calificación 85, folio 291
  51. Linda Viridiana Calderón Montaño: calificación 78, folio 305
  52. Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León: calificación 83, folio 308
  53. Guadalupe Álvarez Rascón: calificación 72, folio 315
  54. María del Rosario Lucero Bastida Calixto: calificación 71, folio 324
  55. Erika Estrada Ruiz: calificación 81, folio 327
  56. Iris Crystal Monroy Romero: calificación 71, folio 331
  57. Martha Patricia Tovar Pescador: calificación 71, folio 335
  58. Verónica Sandoval Castañeda: calificación 80, folio 341
  59. Andrea Imaz Escutia: calificación 73, folio 342
  60. Zaira Alheli Hipolito Lopez: calificación 75, folio 349
  61. Yuliana Bueno Delgado: calificación 72, folio 350
  62. María Isabel Aviña Gutiérrez: calificación 77, folio 361
  63. Sonia Perez Perez: calificación 77, folio 365
  64. Cecilia Lazo de la Vega de Castro: calificación 73, folio 366
  65. Olga Nacori López Hernández: calificación 77, folio 378
  66. Maria del Rosario Montes Alvarez: calificación 72, folio 385
  67. Mayte Casalez Campos: calificación 77, folio 387
  68. Susana Manzano Sanchez: calificación 70, folio 389
  69. María del Carmen Alanis Figueroa: calificación 79, folio 395
  70. Gabriela Williams Salazar: calificación 76, folio 398
  71. Selene Lizbeth González Medina: calificación 83, folio 400
  72. María Luisa Lazo Trujillo: calificación 81, folio 401
  73. Erandi Reyes Pérez Casado: calificación 80, folio 403
  74. Liliana Díaz de León Zapata: calificación 83, folio 409
  75. Frida Denisse Gómez Puga: calificación 79, folio 413
  76. Lirio Guadalupe Suárez Améndola: calificación 76, folio 425
  77. Auri María Curmina Gallegos: calificación 79, folio 431
  78. Karina Ivonne Vaquera Montoya: calificación 77, folio 433
  79. Nora Maricela Garcia Huitron: calificación 76, folio 436
  80. Azucena Cayetano Solano: calificación 71, folio 439
  81. Yuritzy Durán Alcántara: calificación 70, folio 440
  82. Nohemi Argüello Sosa: calificación 80, folio 446
  83. Marisa Arlene Cabral Porchas: calificación 81, folio 448
  84. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck: calificación 82, folio 463
  85. Dulce María Esquerra Salazar: calificación 70, folio 464
  86. Martha Alicia Hernandez Hernandez: calificación 74, folio 470
  87. Madeleyne Ivett Figueroa Gámez: calificación 79, folio 476

Lista completa de hombres aspirantes a consejeros del INE

Estos son los nombres de los 84 hombres que siguen en el proceso de selección para ser consejeros del INE:

  1. Paul Martín Leal Rodríguez: calificación 79, folio 3
  2. Jose Luis Echeverria Morales: calificación 78, folio 7
  3. Rigoberto Ocampo Alcantar: calificación 78, folio 29
  4. Miguel Saúl López Constantino: calificación 79, folio 30
  5. Hidalgo Armando Victoria Maldonado: calificación 81, folio 37
  6. Diego Forcada Gallardo: calificación 81, folio 38
  7. Angelo Fernando Cerda Ponce: calificación 81, folio 39
  8. Alfredo Alcalá Montaño: calificación 83, folio 42
  9. José Alberto Torres Lara: calificación 78, folio 43
  10. Armando Ambriz Hernández: calificación 78, folio 45
  11. Christian Tenorio Gutiérrez: calificación 77, folio 46
  12. Adolfo Roman Montero: calificación 79, folio 51
  13. Jesús Arturo Baltazar Trujano: calificación 80, folio 52
  14. Héctor Joaquín Lopez Martinez: calificación 79, folio 54
  15. Jorge Humberto Delgado Ramírez: calificación 80, folio 73
  16. Marco Antonio Vanegas López: calificación 79, folio 77
  17. Julio Mora Ortiz: calificación 83, folio 78
  18. Roberto López Pérez: calificación 82, folio 83
  19. Alfredo Martínez Alcaraz: calificación 78, folio 85
  20. Daniel Preciado Temiquel: calificación 83, folio 86
  21. Javier Hernandez Hernandez: calificación 80, folio 97
  22. Hernán González Sala: calificación 80, folio 98
  23. Adrian Molina Eysele: calificación 82, folio 99
  24. Bernardo Valle Monroy: calificación 99, folio 103
  25. Manuel Arturo García Urrutia Martínez: calificación 77, folio 116
  26. Miguel Sergio Leroy López González: calificación 80, folio 118
  27. Juan Manuel Crisanto Campos: calificación 82, folio 122
  28. Karim Navarro Zamora: calificación 77, folio 124
  29. Edgar Ramón Montaño Valdez: calificación 77, folio 127
  30. Armando Hernández Cruz: calificación 80, folio 136
  31. Armando Antonio Rodríguez Córdova: calificación 77, folio 153
  32. Luis Gabriel Mota: calificación 78, folio 155
  33. Armando Xavier Maldonado Acosta: calificación 77, folio 160
  34. Arturo Manuel Chávez López: calificación 99, folio 166
  35. Jesús Octavio García González: calificación 84, folio 167
  36. Oscar de Jesús Cordero García: calificación 79, folio 173
  37. Flavio Cienfuegos Valencia: calificación 86, folio 174
  38. Juan Manuel Guerrero Jiménez: calificación 78, folio 175
  39. César Ernesto Ramos Mega: calificación 98, folio 176
  40. Omar Ernesto Alejandre Galaz: calificación 77, folio 177
  41. David Piedras Encino: calificación 78, folio 185
  42. Jose David Morales Rivadeneyra: calificación 78, folio 189
  43. Wilfredo Román Morales Silva: calificación 78, folio 198
  44. Óscar Daniel Rodríguez Fuentes: calificación 83, folio 203
  45. Christian José Jaramillo Olivares: calificación 80, folio 204
  46. Francisco Javier Jiménez Jurado: calificación 83, folio 216
  47. Arturo Zarate Velasquez: calificación 84, folio 220
  48. Juan José Rivera Crespo: calificación 81, folio 221
  49. Salvador Andrés González Bárcena: calificación 83, folio 224
  50. Jorge Miguel Valladares Sanchez: calificación 80, folio 225
  51. Jose Angel Yuen Reyes: calificación 81, folio 226
  52. Luigui Villegas Alarcon: calificación 82, folio 230
  53. Miguel Ángel García Onofre: calificación 77, folio 238
  54. Arón Baca Nakakawa: calificación 85, folio 241
  55. Rommel Cesar Rosas Reyes: calificación 77, folio 246
  56. Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz: calificación 86, folio 255
  57. Eduardo Hugo Ramírez Salazar: calificación 78, folio 258
  58. Augusto Hernández Abogado: calificación 84, folio 265
  59. Pedro Rafael Constantino Echeverría: calificación 90, folio 268
  60. Waldo López Blanco: calificación 86, folio 270
  61. Juan Gabriel García Ruiz: calificación 85, folio 275
  62. Juan Carlos Minor Marquez: calificación 78, folio 281
  63. Iván Alfonso Martínez Almanza: calificación 83, folio 288
  64. Víctor Oscar Pasquel Fuentes: calificación 77, folio 289
  65. José Guillermo Corrales Galván: calificación 78, folio 309
  66. Luis Fernando Reyes Rocha: calificación 84, folio 314
  67. Alejandro Romero Millán: calificación 90, folio 316
  68. Ruben Enrique Becerra Rojasvertiz: calificación 77, folio 328
  69. Marco Antonio Reyes Anguiano: calificación 78, folio 332
  70. Eden Alonso Martinez Mendez: calificación 82, folio 333
  71. Alan David Capetillo Salas: calificación 81, folio 336
  72. Freddie Aguilar Aguilar: calificación 86, folio 343
  73. Juan Carlos Cisneros Ruiz: calificación 79, folio 351
  74. Etsau Vicuña Cadena: calificación 80, folio 352
  75. Luis Alberto Hernández Morales: calificación 79, folio 360
  76. Diego Aarón Gómez Herrera: calificación 84, folio 370
  77. Roberto Carlos Félix López: calificación 82, folio 379
  78. Juan Manuel Vázquez Barajas: calificación 88, folio 384
  79. Jorge Luis Hernández Altamirano: calificación 79, folio 394
  80. Arturo González Fernández: calificación 79, folio 410
  81. Publio Rivera Rivas: calificación 77, folio 428
  82. Jesús Ancira Jiménez: calificación 79, folio 442
  83. Jaime Hernandez Gomez: calificación 80, folio 452
  84. Diego David Valadez Lam: calificación 88, folio 453