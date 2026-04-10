El Comité Técnico de Evaluación para la selección de los 3 nuevos consejeros del INE, publicó las listas de los 171 aspirantes con los mejores puntajes en la fase del examen de conocimientos.
En los listados se muestra que quienes tuvieron mejores evaluaciones fueron en su mayoría las mujeres, debido a que del total de aspirantes que avanzan, 87 son candidatas y solo 84 son hombres.
Por otro lado, se confirmó que los perfiles mejor evaluados continuarán con la siguiente fase del proceso, que es la de la evaluación específica de idoneidad a realizarse del 10 al 12 de abril.
Mujeres predominan en lista de aspirantes al INE mejor evaluados
Al avanzar en el proceso de selección de los 3 nuevos consejeros del INE, el Comité Técnico de Evaluación dio a conocer la lista de 171 aspirantes con mejores puntajes tras el examen de conocimientos aplicado.
La publicación muestra que 87 mujeres y 84 hombres avanzan a la siguiente fase, lo que hasta esa parte del procedimiento refleja una mayoría femenina rumbo a la selección de consejeros electorales.
El Comité informó que entre los aspirantes también se encuentran perfiles de diversidades sexogenéricas, con lo cual se busca garantizar inclusión y representación más amplia en el órgano electoral.
En lo que respecta a los 10 aspirantes que obtuvieron las calificaciones más altas durante esta fase del examen de evaluación, los resultados indican que fueron los siguientes:
- Bernardo Valle Monroy: 99 puntos
- Arturo Manuel Chávez López: 99 puntos
- César Ernesto Ramos Mega: 98 puntos
- Pedro Rafael Constantino Echeverría: 90 puntos
- Alejandro Romero Millán: 90 puntos
- Juan Manuel Vázquez Barajas: 88 puntos
- Diego David Valadez Lam: 88 puntos
- María Fernanda Romo Gaxiola: 86 puntos
- Flavio Cienfuegos Valencia: 86 puntos
- Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz: 86 puntos
Lista completa de mujeres aspirantes a consejeras del INE
Estos son los nombres de las 87 mujeres que siguen en el proceso de selección para ser consejeras del INE:
- Maria Soledad Chavez Reyes: calificación 71, folio 5
- Carolina Suárez Morán: calificación 74, folio 13
- María de Lourdes Fernández Martínez: calificación 79, folio 15
- Beatriz Tovar Guerrero: calificación 74, folio 27
- Diana Talavera Flores: calificación 76, folio 32
- María Magdalena Vila Domínguez: calificación 71, folio 53
- Talina Castillo Solano: calificación 71, folio 56
- Laura Daniella Duran Ceja: calificación 80, folio 60
- Maria Guadalupe Gonzalez Jordan: calificación 73, folio 62
- Carmelita Sibaja Ochoa: calificación 72, folio 68
- Diana Gabriela Lugo Díaz: calificación 74, folio 72
- Claudia Gabriela Villeda Mejía: calificación 75, folio 75
- Alma Lorena Alonso Valdivia: calificación 81, folio 91
- Cruz Angélica Tadeo Andrade: calificación 80, folio 94
- Dora Rodríguez Soriano: calificación 70, folio 112
- Maria del Mar Trejo Perez: calificación 75, folio 119
- Claudia Díaz Tablada: calificación 72, folio 126
- Elvia Leticia Amezcua Fierros: calificación 73, folio 130
- María Fernanda Romo Gaxiola: calificación 86, folio 131
- Natalia Elena Zuñiga Leyva: calificación 71, folio 135
- Claudia del Carmen Jiménez López: calificación 79, folio 138
- Pilar Patricia Fernandez Gaona: calificación 71, folio 139
- Silvia Guadalupe Bustos Vasquez: calificación 72, folio 142
- Sara Pérez Rojas: calificación 80, folio 151
- Alma Elena Sarayth de León Cardona: calificación 76, folio 156
- Patricia Avendaño Duran: calificación 80, folio 172
- Cinthya Citlali Díaz Fuentes: calificación 75, folio 182
- Laura Fabiola Bringas Sanchez: calificación 75, folio 183
- Dafne Jiménez Montiel: calificación 74, folio 188
- Silvia del Carmen Martínez Méndez: calificación 76, folio 190
- Sandra López Bringas: calificación 76, folio 193
- Claudia Esther Ortiz Guerrero: calificación 75, folio 194
- María José Torres Hernández: calificación 79, folio 196
- Olga Alicia Castro Ramírez: calificación 85, folio 197
- Blanca Yassahara Cruz Garcia: calificación 78, folio 200
- Iulisca Zircey Bautista Arreola: calificación 82, folio 201
- Olga Gonzalez Martinez: calificación 73, folio 202
- Mary Cruz Cortés Ornelas: calificación 71, folio 222
- Laura Berenice Sámano Ríos: calificación 75, folio 227
- Marisol Vázquez Pinón: calificación 73, folio 229
- Ana de León Cortés: calificación 70, folio 240
- Marisol Jiménez Martínez: calificación 77, folio 247
- Leticia Bravo Ostos: calificación 75, folio 249
- María Cristina de Guadalupe Campos Zavala: calificación 75, folio 261
- Martha Alejandra Tello Mendoza: calificación 83, folio 262
- Norma Angélica Sandoval Sánchez: calificación 80, folio 266
- Mayarí Forno Oliva: calificación 80, folio 283
- Verónica Esqueda de la Torre: calificación 75, folio 285
- Karla Isabel Olvera Moreno: calificación 72, folio 290
- Patricia Lozano Sanabria: calificación 85, folio 291
- Linda Viridiana Calderón Montaño: calificación 78, folio 305
- Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León: calificación 83, folio 308
- Guadalupe Álvarez Rascón: calificación 72, folio 315
- María del Rosario Lucero Bastida Calixto: calificación 71, folio 324
- Erika Estrada Ruiz: calificación 81, folio 327
- Iris Crystal Monroy Romero: calificación 71, folio 331
- Martha Patricia Tovar Pescador: calificación 71, folio 335
- Verónica Sandoval Castañeda: calificación 80, folio 341
- Andrea Imaz Escutia: calificación 73, folio 342
- Zaira Alheli Hipolito Lopez: calificación 75, folio 349
- Yuliana Bueno Delgado: calificación 72, folio 350
- María Isabel Aviña Gutiérrez: calificación 77, folio 361
- Sonia Perez Perez: calificación 77, folio 365
- Cecilia Lazo de la Vega de Castro: calificación 73, folio 366
- Olga Nacori López Hernández: calificación 77, folio 378
- Maria del Rosario Montes Alvarez: calificación 72, folio 385
- Mayte Casalez Campos: calificación 77, folio 387
- Susana Manzano Sanchez: calificación 70, folio 389
- María del Carmen Alanis Figueroa: calificación 79, folio 395
- Gabriela Williams Salazar: calificación 76, folio 398
- Selene Lizbeth González Medina: calificación 83, folio 400
- María Luisa Lazo Trujillo: calificación 81, folio 401
- Erandi Reyes Pérez Casado: calificación 80, folio 403
- Liliana Díaz de León Zapata: calificación 83, folio 409
- Frida Denisse Gómez Puga: calificación 79, folio 413
- Lirio Guadalupe Suárez Améndola: calificación 76, folio 425
- Auri María Curmina Gallegos: calificación 79, folio 431
- Karina Ivonne Vaquera Montoya: calificación 77, folio 433
- Nora Maricela Garcia Huitron: calificación 76, folio 436
- Azucena Cayetano Solano: calificación 71, folio 439
- Yuritzy Durán Alcántara: calificación 70, folio 440
- Nohemi Argüello Sosa: calificación 80, folio 446
- Marisa Arlene Cabral Porchas: calificación 81, folio 448
- Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck: calificación 82, folio 463
- Dulce María Esquerra Salazar: calificación 70, folio 464
- Martha Alicia Hernandez Hernandez: calificación 74, folio 470
- Madeleyne Ivett Figueroa Gámez: calificación 79, folio 476
Lista completa de hombres aspirantes a consejeros del INE
Estos son los nombres de los 84 hombres que siguen en el proceso de selección para ser consejeros del INE:
- Paul Martín Leal Rodríguez: calificación 79, folio 3
- Jose Luis Echeverria Morales: calificación 78, folio 7
- Rigoberto Ocampo Alcantar: calificación 78, folio 29
- Miguel Saúl López Constantino: calificación 79, folio 30
- Hidalgo Armando Victoria Maldonado: calificación 81, folio 37
- Diego Forcada Gallardo: calificación 81, folio 38
- Angelo Fernando Cerda Ponce: calificación 81, folio 39
- Alfredo Alcalá Montaño: calificación 83, folio 42
- José Alberto Torres Lara: calificación 78, folio 43
- Armando Ambriz Hernández: calificación 78, folio 45
- Christian Tenorio Gutiérrez: calificación 77, folio 46
- Adolfo Roman Montero: calificación 79, folio 51
- Jesús Arturo Baltazar Trujano: calificación 80, folio 52
- Héctor Joaquín Lopez Martinez: calificación 79, folio 54
- Jorge Humberto Delgado Ramírez: calificación 80, folio 73
- Marco Antonio Vanegas López: calificación 79, folio 77
- Julio Mora Ortiz: calificación 83, folio 78
- Roberto López Pérez: calificación 82, folio 83
- Alfredo Martínez Alcaraz: calificación 78, folio 85
- Daniel Preciado Temiquel: calificación 83, folio 86
- Javier Hernandez Hernandez: calificación 80, folio 97
- Hernán González Sala: calificación 80, folio 98
- Adrian Molina Eysele: calificación 82, folio 99
- Bernardo Valle Monroy: calificación 99, folio 103
- Manuel Arturo García Urrutia Martínez: calificación 77, folio 116
- Miguel Sergio Leroy López González: calificación 80, folio 118
- Juan Manuel Crisanto Campos: calificación 82, folio 122
- Karim Navarro Zamora: calificación 77, folio 124
- Edgar Ramón Montaño Valdez: calificación 77, folio 127
- Armando Hernández Cruz: calificación 80, folio 136
- Armando Antonio Rodríguez Córdova: calificación 77, folio 153
- Luis Gabriel Mota: calificación 78, folio 155
- Armando Xavier Maldonado Acosta: calificación 77, folio 160
- Arturo Manuel Chávez López: calificación 99, folio 166
- Jesús Octavio García González: calificación 84, folio 167
- Oscar de Jesús Cordero García: calificación 79, folio 173
- Flavio Cienfuegos Valencia: calificación 86, folio 174
- Juan Manuel Guerrero Jiménez: calificación 78, folio 175
- César Ernesto Ramos Mega: calificación 98, folio 176
- Omar Ernesto Alejandre Galaz: calificación 77, folio 177
- David Piedras Encino: calificación 78, folio 185
- Jose David Morales Rivadeneyra: calificación 78, folio 189
- Wilfredo Román Morales Silva: calificación 78, folio 198
- Óscar Daniel Rodríguez Fuentes: calificación 83, folio 203
- Christian José Jaramillo Olivares: calificación 80, folio 204
- Francisco Javier Jiménez Jurado: calificación 83, folio 216
- Arturo Zarate Velasquez: calificación 84, folio 220
- Juan José Rivera Crespo: calificación 81, folio 221
- Salvador Andrés González Bárcena: calificación 83, folio 224
- Jorge Miguel Valladares Sanchez: calificación 80, folio 225
- Jose Angel Yuen Reyes: calificación 81, folio 226
- Luigui Villegas Alarcon: calificación 82, folio 230
- Miguel Ángel García Onofre: calificación 77, folio 238
- Arón Baca Nakakawa: calificación 85, folio 241
- Rommel Cesar Rosas Reyes: calificación 77, folio 246
- Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz: calificación 86, folio 255
- Eduardo Hugo Ramírez Salazar: calificación 78, folio 258
- Augusto Hernández Abogado: calificación 84, folio 265
- Pedro Rafael Constantino Echeverría: calificación 90, folio 268
- Waldo López Blanco: calificación 86, folio 270
- Juan Gabriel García Ruiz: calificación 85, folio 275
- Juan Carlos Minor Marquez: calificación 78, folio 281
- Iván Alfonso Martínez Almanza: calificación 83, folio 288
- Víctor Oscar Pasquel Fuentes: calificación 77, folio 289
- José Guillermo Corrales Galván: calificación 78, folio 309
- Luis Fernando Reyes Rocha: calificación 84, folio 314
- Alejandro Romero Millán: calificación 90, folio 316
- Ruben Enrique Becerra Rojasvertiz: calificación 77, folio 328
- Marco Antonio Reyes Anguiano: calificación 78, folio 332
- Eden Alonso Martinez Mendez: calificación 82, folio 333
- Alan David Capetillo Salas: calificación 81, folio 336
- Freddie Aguilar Aguilar: calificación 86, folio 343
- Juan Carlos Cisneros Ruiz: calificación 79, folio 351
- Etsau Vicuña Cadena: calificación 80, folio 352
- Luis Alberto Hernández Morales: calificación 79, folio 360
- Diego Aarón Gómez Herrera: calificación 84, folio 370
- Roberto Carlos Félix López: calificación 82, folio 379
- Juan Manuel Vázquez Barajas: calificación 88, folio 384
- Jorge Luis Hernández Altamirano: calificación 79, folio 394
- Arturo González Fernández: calificación 79, folio 410
- Publio Rivera Rivas: calificación 77, folio 428
- Jesús Ancira Jiménez: calificación 79, folio 442
- Jaime Hernandez Gomez: calificación 80, folio 452
- Diego David Valadez Lam: calificación 88, folio 453