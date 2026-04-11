Kenia López Rabadán habló de la próxima designación de nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y reiteró que estos no deben someterse al crimen organizado u otros intereses.

Ante los medios, Kenia López Rabadán dijo que los consejeros del INE deben garantizar un proceso electoral limpio y transparente, por lo que no deben abrirle la puerta al crimen organizado.

“Indispensable que quienes lleguen al consejo del INE garanticen que el crimen organizado no metan sus manos”. Kenia López Rabadán, diputada del PAN

Kenia López Rabadán reitera que consejeros del INE no deben someterse al crimen organizado

Kenia López Rabadán reitera que consejeros del INE no deben someterse al crimen organizado

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que los consejeros del INE no deben someterse al crimen organizado.

De frente a la selección de nuevos consejeros del INE, Kenia López Rabadán reiteró que estos no deben de estar subordinados a ningún interés político o económico, ni mucho menos al crimen organizado.

La declaración de Kenia López Rabadán se da luego de difundirse que 171 aspirantes a consejeros del INE pasaron a la siguiente ronda , donde se les realizarán entrevistas uno a uno.

De acuerdo con la información, de los 171 aspirantes que pasan a la siguiente fase se encuentran 87 mujeres y 84 hombres. Las entrevistas se llevarán a cabo del 10 al 12 de abril por el Comité Técnico de Evaluación.