Adán Augusto López, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, se burló de la idea de una investigación contra AMLO por el tema del huachicol fiscal, que es la venta ilícita de hidrocarburos.

“Esos pueden irse de rodillas aquí a la Basílica a ver si se les hace el milagro” Adán Augusto López

El senador de Morena, Adán Augusto López, se burló de las peticiones de la oposición para que se investigue al ex presidente AMLO por el caso de huachicol fiscal.

Adán Augusto López fue cuestionado por su opinión sobre la solicitud de la oposición, a lo que contestó de manera sarcástica “esos pueden irse de rodillas aquí a la Basílica a ver si se les hace el milagro”.

Además el coordinador de Morena en el Senado dijo que confía en las autoridades, por lo que pidió esperar a que se presenten los avances en las investigaciones.

Sin embargo, aseguró que se va a llegar hasta el fondo del caso de huachicol fiscal y hasta las últimas consecuencias.

“Hay que esperar y seguramente se investigará hasta las últimas consecuencias. Yo creo que debemos de ser todos muy cautos, porque en esto luego hay ataques mediáticos interesados”. Adán Augusto López

Ricardo Anaya pide investigación contra AMLO por huachicol fiscal

Tras el escándalo por la red de huachicol fiscal, Ricardo Anaya, coordinador del PAN en la Cámara de Senadores, pidió que se investigara al ex presidente AMLO por las irregularidades ocurridas en su gobierno.

Ricardo Anaya recordó que el ex presidente AMLO había declarado el fin de la corrupción en su sexenio, siendo el caso de Segalmex el único caso que reconoció.

Ante las aseveraciones de AMLO, Ricardo Anaya sostuvo que el ex presidente mintió y engañó al pueblo, pues la corrupción escaló a los niveles más altos de su gobierno:

“Gobierno de Morena corrompido, vinculado con el crimen organizado, en este caso de huachicol fiscal”. Ricardo Anaya

El panista recordó también que AMLO llegó a mencionar que cuando habían casos de corrupción el presidente de la República siempre estaba enterado, razón por la que llamó a que se le investigara por el caso de huachicol fiscal.

El pasado fin de semana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó de la detención de varios empresarios y funcionarios implicados en huachicol fiscal por el robo de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas.

Sin embargo, como parte del desmantelamiento de la red de huachicol fiscal en Tamaulipas, la FGR buscaría ir contra otros 200 implicados en el delito, entre administradores, agentes de aduanas, militares, empresarios y más.

Las investigaciones refirieron que uno de los detenidos fue Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Marina y sobrino político de Rafael Ojeda, ex secretario de Marina en el gobierno de AMLO.

Ante este caso de huachicol fiscal, la oposición ha solicitado que se investigue al ex presidente AMLO, para que él pueda aclarar si tenía conocimiento de la red ilícita de hidrocarburos durante su sexenio.