Mediante mensaje, la Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer la muerte de Adrián Omar del Ángel Zúñiga, marino que fue ex encargado de la Aduana de Manzanillo, Colima.

Adrián Omar del Ángel Zúñiga era un capitán de la Semar que estuvo a cargo de la subaministración de Operación Aduanera en Manzanillo, Colima, aunque no es el único elemento de Aduanas asesinado.

Igualmente, la muerte de Adrián Omar del Ángel Zúñiga se da en medio del escándalo que enfrenta la Secretaría de Marina y la presunta participación de sus integrantes en el robo de combustible en Tamaulipas.

Muere Adrián Omar del Ángel Zúñiga, marino exencargado de la Aduana de Manzanillo

Acorde con la información de la Semar, el marino Adrián Omar del Ángel Zúñiga murió durante un ejercicio de práctica de tiro real, en Puerto Peñasco, Sonora.

Por lo que la Semar aseguró que les otorgará a los seres queridos de Adrián Omar del Ángel Zúñiga solidaridad absoluta y respaldo conforme a la ley.

La Semar no dio a conocer los detalles sobre la muerte de Adrián Omar del Ángel Zúñiga, sin embargo, el periodista Claudio Ochoa señaló que se habría disparado de manera accidental con su arma.

Muere el marino Adrián Omar del Ángel en Sonora; era el ex encargado de la Aduana en Manzanilllo (Captura de pantalla)

¿Cargo maldito? Adrián Omar del Ángel Zúñiga sería el tercer ex encargado de la Aduana de Manzanillo en morir

Adrián Omar del Ángel Zúñiga fue el encargado de la Aduana de Manzanillo hasta mayo de 2023, cargo del que fue relevado por Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, asesinado ese mismo año.

Acorde con lo que se sabe, Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias fue subdirector de Operación Aduanera de Manzanillo durante dos semanas, hasta que fue secuestrado el 28 de mayo del 2023.

Fue encontrado muerto dos días después y en ese momento, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que la muerte de Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias estaba ligada al combate de fentanilo.

Sin embargo, no fue el único ex encargado de la Aduana de Manzanillo asesinado, ya que Fernando Rubén Guerrero Alcántar sufrió el mismo destino en noviembre de 2024.

Aunque en el caso de Fernando Rubén Guerrero Alcántar, el contralmirante había denunciado a los hermanos Farías Laguna, de encabezar una red en las aduanas de Tamaulipas, en donde también sirvió Sergio Emmanuel Martínez.

