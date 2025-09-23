Rosa Icela Rodríguez defendió a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante las acusaciones por huachicol y elogió su estrategia contra el robo de combustible implementada en su sexenio.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que AMLO implementó la estrategia contra el huachicol a tan solo 27 días de haber iniciado su administración y habría funcionado.

Cabe mencionar que, a meses de terminar su sexenio, AMLO presumió una reducción del 94% en huachicol, lo que habría generado ganancias para construir la refinería de Dos Bocas, Tabasco.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México (Moisés Pablo Nava)

Rosa Icela Rodríguez defiende a AMLO en Cámara de Diputados ante acusaciones de huachicol

Durante su comparecencia de hoy en la Cámara de Diputados, Rosa Icela Rodríguez defendió a AMLO ante las polémicas acusaciones de huachicol y destacó su plan contra el robo de combustible.

Según Rosa Icela Rodríguez, hasta noviembre de 2018, último mes del sexenio de Enrique Peña Nieto, se identificó el robo de 80 mil barriles de gasolina diarios, por lo que AMLO impulsó un plan contra el huachicol que consistía en:

Cerrar válvulas

Custodiar ductos y tanques

Escoltar vehículos terrestre que transportaban combustible

Reforzar los sistemas de monitoreo y balance

Registrar el abastecimiento y reparto

Detección de irregularidades al interior y exterior de Pemex

Rosa Icela Rodríguez acusa que huachicol es campaña de desprestigio contra “el mayor líder social de la época”

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que las acusaciones contra AMLO solo son parte de una campaña de desprestigio por parte de la derecha, quienes difunden mentiras y calumnias.

“Ese líder al que pretenden descalificar se ganó a pulso el respaldo del pueblo de México”. Rosa Icela Rodríguez

Asimismo, Rosa Icela Rodríguez defendió a AMLO y dijo que cuando ella formó parte de su gabinete “nunca le dio una instrucción ilegal, siempre actuó con rectitud”.