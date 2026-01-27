Circula una imagen de Ryan Wedding afuera de la embajada de Estados Unidos en México donde externa que él mismo se entregó a las autoridades, pero ¿Es Inteligencia Artificial (IA)?

En Canadá aseguran que la imagen viral es falsa, además de que el abogado de Ryan Wedding descarta que se haya entregado, confirmando el arresto del exatleta olímpico por las autoridades.

Imagen de entrega de Ryan Wedding se habría hecho con IA

Tras darse a conocer por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que Ryan Wedding estaba en disposición del FBI tras su entrega voluntaria, se comenzó a difundir una imagen del atleta que confirmaba la versión.

Con una cuenta de Instagram bajo el usuario de bossryanw con fecha de creación en enero 2021, se dio a conocer una imagen viral donde se ve a Ryan Wedding afuera de la embajada de Estados Unidos en México.

La imagen de Ryan Wedding que acusan es IA. (Instagram/bossryanw)

En esta, también se comparte el texto donde el canadiense comparte que él se entregó a las autoridades -respaldando la versión mexicana- y asegurando que el post se compartió a su petición por una tercera persona.

Aunque la vestimenta de Ryan Wedding coincide con las imágenes donde se le ve llegando a Estados Unidos a cargo de la Oficina Federal de Investigación (FBI) el medio CBC de Canadá asegura que la imagen fue hecha con IA.

Las pruebas de que la imagen de la entrega de Ryan Wedding fue hecha con inteligencia artifical

Estas son las pruebas de que la imagen de la entrega de Ryan Wedding fue hecha con IA:

La gorra

La fachada

Feed de la cuenta de Instagram

El medio señala que la imagen de Ryan Wedding tiene el “sello de la IA” apuntando a que las letras en la gorra de Ryan Wedding están difuminadas.

Por otra parte, en un reporte hecho en Radio Fórmula para Azucena Uresti, el reportero mostró cómo se ve la fachada de la embajada de Estados Unidos en México el 27 de enero de 2026, destacándose señalizaciones azules, letreros de protección civil, entre otros detalles que no están y que la imagen de Ryan Wedding sí muestra.

Comparación de la embajada de Estados Unidos actualmente y la que Ryan Wedding mostró. (Tomada de video/@GrupoFormula-RF)

A ello se le suma que CBC argumenta que conocían de la supuesta cuenta de Instagram de Ryan Wedding desde semanas antes y esta tenía solamente imágenes de él hechas con IA que ya fueron borradas. Esto además de que contactaron al dueño y no tuvo como demostrar que pertenecía al ex atleta olímpico.

Abogado de Ryan Wedding asegura que el ex atleta olímpico no se entregó

Anthony Colombo, abogado de Ryan Wedding, rechazó la versión dada por Omar García Harfuch, Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum sobre la entrega voluntaria que el exatleta tuvo en la embajada de Estados Unidos en México.

Tras la primera audiencia del canadiense en Estados Unidos acusado de narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa, Colombo aseguró que Ryan Wedding fue arrestado.

El abogado explicó que la versión que México ha dado sobre Ryan Wedding señalando “que se entregó” es “inexacta”.