El exatleta canadiense Ryan Wedding se declaró inocente de los delitos de narcotráfico y asesinato ante una corte de Estados Unidos este lunes 26 de enero 2026.

Ryan Wedding compareció ante la corte de Santa Anna en California, Estados Unidos, tras su arresto el pasado 23 de enero en la Ciudad de México.

Ryan Wedding se declara inocente ante corte de Estados Unidos

Ante un juez federal, Ryan Wedding se declaró inocente de asesinato y narcotráfico. En este último delito, negó en la corte de Estados Unidos que sea el nuevo “Chapo” Guzmán y que tenga un imperio de droga similar.

Las narraciones del juicio mencionan que Ryan Wedding se presentó con un uniforme de prisión, luciendo burlón y descuidado, aunque su abogado, Anthony Colombo, afirmó que se encuentra saludable.

New York Post menciona que Ryan Wedding se ensombreció ante la negativa de fianza del juez John D. Earley, quien ordenó a su vez que seguirá en la prisión de Santa Ana derivado de la naturaleza violenta de sus acusaciones.

Asimismo, Ryan Wedding fue trasladado este mismo lunes 26 de enero ante la corte de California, en donde se llevarán a cabo futuras audiencias, la próxima fijada para el 24 de marzo.

Ryan Wedding se entregó voluntariamente buscando proceso justo en Estados Unidos (Redes sociales )

Ryan Wedding fue arrestado, no se entregó: afirma su abogado

El abogado de Ryan Wedding, Anthony Colombo, reveló que el exatleta no se entregó ni llegó a ningún acuerdo con las autoridades de Estados Unidos previo a su arresto.

Dio a conocer para medios que contrario a lo dicho por el gobierno de México, Ryan Wedding fue detenido y que la imagen compartida de su entrega sería falsa y realizada mediante inteligencia artificial.

Asimismo, señaló que las tensiones entre México y Estados Unidos podrían motivar dicha versión de que Ryan Wedding se entregó, ya que un operativo en una nación soberana podría provocar preocupación.