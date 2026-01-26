El 23 de enero se dio a conocer que México entregó a la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) a Ryan Wedding siendo esta de vital importancia para la Fiscalía General de la República (FGR).

Ernestina Godoy, la titular de la FGR, explicó que la entrega de Ryan Wedding vinculado al Cártel de Sinaloa es muestra de la cooperación que el órgano que dirige está haciendo con Estados Unidos contra el narcotráfico.

Ernestina Godoy habla sobre el trabajo de la FGR sobre la entrega de Ryan Wedding

La fiscal general Ernestina Godoy compartió la importancia en la entrega al FBI de Ryan Wedding, el exatleta olímpico que formaba parte de los 10 más buscados.

Compartiendo su reflexión con El Universal, Ernestina Godoy explicó que -más allá del arresto- el haberlo puesto en ‘manos’ de Estados Unidos es la muestra del objetivo que puso Claudia Sheinbaum para el país.

Para la fiscal es de importancia recordar que la presidenta de México ha abogado por el “intercambio de inteligencia” desde un punto de vista de estrategia contra el narcotráfico y no como “acto de subordinación” de Estados Unidos.

Ernestina Godoy (Cuartoscuro )

Asimismo, subrayó que al ser México y Estados Unidos países donde se comparte frontera, su trabajo siempre será colaborativo y sobre todo cuando se trata de erradicar a la delincuencia organizada.

Siendo el caso de Ryan Wedding uno de los que involucraba a ambos países, debido a que el canadiense era el “operador logístico” para el traslado de cocaína de Colombia a México con destino final en Estados Unidos y vinculado al Cártel de Sinaloa.