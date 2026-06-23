Tras la segunda vuelta de las elecciones en Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que la diferencia entre el escrutinio y el preconteo fue mínima.

Es decir, Abelardo de la Espriella tiene asegurado el triunfo en las elecciones en Colombia. Pues el preconteo que lo ponía en la delantera fue confirmado con el escrutinio.

Escrutinio en Colombia confirma triunfo de Abelardo de la Espriella

La primera vuelta de las elecciones en Colombia no lograron poner ni a Abelardo de la Espriella ni a Iván Cepeda con el 50% de los votos, lo que llevó a una segunda vuelta.

Ante esta ronda vivida el 21 de junio de 2026, el preconteo apuntaba que Abelardo de la Espriella tuvo la mayoría con 49.6% de los votos contra 48.7% de Cepeda.

Sin embargo, no fue hasta hoy 23 de junio de 2026, que la Registraduría confirmó que de la Espriella tiene asegurado el triunfo en Colombia, porque solo hubo un mínimo margen de error.

En el boletín de prensa, se detalló que se concluyó el escrutinio en primer nivel informando que el preconteo de votos “tuvo uno eficientes niveles de aciertos”, lo que confirma los porcentajes para los candidatos.

El escrutinio se logró con cerca de 9 mil personas y jueces de Colombia, así como 2 mil 992 notarios de comisiones escrutadoras que adelantaron esta labor.

Según los datos, hay 99.997% de coincidencia entre el preconteo y el escrutinio, lo que pone a Abelardo de la Espriella como el próximo presidente de Colombia del 7 de agosto de 2026 al 7 de agosto del 2030.

Comunicado de Registraduría de Colombia sobre segunda vuelta de las elecciones. (@Registraduria)

Sin embargo, el resultado no será oficial hasta que el Consejo Nacional Electoral de Colombia de el informe para que este sea legal.

Pese a ello, Abelardo de la Espriella ya brindó el discurso ganador donde promete un nuevo inicio para Colombia.