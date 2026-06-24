Abelardo De la Espriella, presidente electo de Colombia, anunció que una vez que asuma el cargo de manera oficial, ordenará una serie de acciones para poner “mano de hierro” contra el narcotráfico.

“Voy a dar la orden el 8 de agosto de empezar a fumigar las más de 330,000 hectáreas de coca que son la fuente primigenia de todas las formas de violencia. Voy a dar la orden de bombardear todos los campamentos narcoterroristas” Abelardo De la Espriella

Así lo advirtió durante una entrevista en la que dijo que se impondrán una serie de medidas para atacar de forma directa a las organizaciones criminales y la producción de drogas.

Tras señalar que los cárteles mexicanos también están en la mira, Abelardo De la Espriella señaló que se aplicarán acciones contundentes contra las manifestaciones violentas.

Abelardo de la Espriella (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE / EFE)

Abelardo de la Espriella insiste en amenazas contra narcotráfico

A 45 días de que asuma la presidencia de Colombia, Abelardo De la Espriella lanzó un mensaje directo contra el narcotráfico, pues dijo que aplicará medidas de fuerza para frenar la producción de cocaína.

Al respecto, explicó que las Fuerzas Armadas recibirán instrucciones para derribar avión con droga que intenten salir del país, se fumigarán campos de producción y se bombardearán cuarteles del narco.

También anunció que se hundirán todas las lanchas utilizadas para transportar narcóticos por el Caribe, el Pacífico y el Golfo de Urabá, con el objetivo de cortar las rutas marítimas de los carteles.

“Voy a dar la orden el 8 de agosto de empezar a fumigar las más de 330 mil hectáreas de coca que son la fuente primigenia de todas las formas de violencia. Voy a dar la orden de bombardear todos los campamentos narcoterroristas” Abelardo De la Espriella

Al insistir en la “mano de hierro”, dijo que las acciones buscan atacar de raíz la producción y distribución de drogas que dijo, son el origen de toda la violencia que se extiende en el país.

De la misma forma, reiteró en que no habrá concesiones frente a las organizaciones criminales, pues su estrategia combinará operaciones militares con presencia estatal para recuperar territorios.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia 2026 (Fernando Vergara / AP Photo / AP Photo/Fernando Vergara)

Abelardo De la Espriella también irá contra cárteles mexicanos y protestas violentas

Tras advertir la imposición de una “mano de hierro” contra el narco que dijo incluye a los cárteles mexicanos, Abelardo De la Espriella aseguró que los declarará objetivos militares en Colombia.

Además, señaló que no habrá consideración con esas organizaciones y que la sangre derramada en regiones como el Cauca será cobrada “gota a gota” mediante operaciones militares directas.

Sobre las protestas, sostuvo que las pacíficas están amparadas por la Constitución, pero quienes cierren vías, ataquen infraestructura o agredan a policías enfrentarán acciones contundentes.

Finalmente, Abelardo De la Espriella enfatizó que quienes intenten incendiar un CAI, atacar policías o generar desmanes serán capturados o dados de baja, asegurando que aplicará “mano de hierro”.