Con el escrutinio de los jueces coincidiendo en un 99.997% con el preconteo, Abelardo de la Espriella se consolida como el próximo presidente de Colombia.

El líder del movimiento Defensores de la Patria obtuvo una victoria histórica con casi 13 millones de votos, superando por estrecho margen a Iván Cepeda, candidato del petrismo.

De la Espriella, conocido como “El Tigre”, celebró el triunfo y pidió responsabilidad: “Esperamos que Petro y Cepeda reconozcan los resultados”. Su mensaje busca evitar tensiones mientras avanzan los conteos oficiales en Colombia.

Abelardo de la Espriella espera reconocimiento de Gustavo Petro e Iván Cepeda tras resultados electorales en Colombia

Abelardo de la Espriella afirmó que el cierre de los escrutinios de primer nivel en Colombia confirma su victoria en las elecciones presidenciales, luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil reportó una coincidencia del 99.997 % entre el preconteo y el escrutinio realizado por jueces de la República en la segunda vuelta.

De acuerdo con la Registraduría, cerca de 9 mil jueces y notarios participaron en el escrutinio nacional realizado en 2 mil 992 comisiones escrutadoras que da la victoria a Abelardo de la Espriella.

Preconteo coloca a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de Colombia (Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia )

El organismo destacó que las modificaciones entre el preconteo y los resultados oficiales fueron mínimas, lo que permitió alcanzar uno de los niveles de coincidencia más altos registrados en la historia reciente del país otorgándole la victoria a Abelardo de la Espriella.

El abogado y empresario de derecha promete mano dura contra la delincuencia, seguridad en 90 días, mega-prisiones y reformas pro-mercado, marcando un giro conservador tras el gobierno de Gustavo Petro, en donde su victoria refleja el hartazgo de millones de colombianos ante la inseguridad y la economía.

Y aunque Cepeda y Petro han cuestionado el preconteo y piden auditoría en el escrutinio, pero observadores destacan la transparencia del proceso con cédulas y testigos, por lo que se espera que reconozcan a Abelardo de la Espriella como el próximo presidente de Colombia tras la salida de Petro en donde se espera que asuma el cargo el próximo 7 de agosto.