Pete Hegseth invitó al virtual ganador de las elecciones en Colombia, el ultraderechista Abelardo De la Espriella, a fortalecer la alianza contra el narcotráfico.

En un mensaje en redes, el secretario de Guerra de Estados Unidos dio a conocer que invitó a De la Espriella a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición de las Américas contra los Carteles.

“Invitamos a su próxima administración a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición de las Américas contra los Carteles, para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países” Pete Hegseth, secretario de Guerra

Pete Hegseth señaló que su colaboración tendría el objetivo de “poner fin a la producción de narcóticos letales y erradicar a los narcoterroristas que azotan a nuestro hemisferio”.

Pete Hegseth invita a Abelardo De la Espriella a fortalecer la alianza contra el narcotráfico

“Histórico”, el mensaje de Pete Hegseth por el triunfo de De la Espriella

El lunes 22 de junio, el secretario de Guerra de Estados Unidos felicitó a De la Espriella por su triunfo en el conteo preliminar y lo invitó a fortalecer la cooperación militar entre ambos países.

Pete Hegseth calificó como “histórica” la victoria electoral de Abelardo De la Espriella, apodado El Tigre, en otro gesto de apoyo por parte de la administración de Donald Trump.

La invitación de Pete Hegseth a fortalecer la alianza contra el narcotráfico llega después de que Trump revelara este lunes que habló por teléfono con el colombiano tras las elecciones y elogiara su victoria.

“Lo apoyé... Estaba en el décimo lugar. Lo apoyé y ganó las elecciones”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia 2026 (Fernando Vergara / AP Photo / AP Photo/Fernando Vergara)

Abelardo De la Espriella es el virtual ganador en Colombia

Cabe destacar que Abelardo De la Espriella derrotó en segunda vuelta a Iván Cepeda por un margen de alrededor de 250 mil votos.

Los resultados finales ratificaron su victoria con cerca del 49.6 % de los votos frente al 48.7 % de Cepeda.

El presidente electo tomará posesión el 7 de agosto de 2026, para un mandato de cuatro años.