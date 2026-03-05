En entrevista para Axios, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha planteado la intervención en la elección del nuevo líder de Irán.

Asegurando Trump que debe participar en la elección del nuevo líder de Irán, pues no se puede continuar con las políticas de Alí Jamenei.

El presidente de Estados Unidos, Trump dice que debe “participar” en la elección del próximo líder de Irán, ante la elección del sucesor de Jamenei.

“Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy en Venezuela”, dijo Trump ante la pregunta que perfila al hijo del ayatolá, Mojtaba Jamenei como sucesor y nuevo líder en Irán.

Y por lo que Trump apuntó que “están perdiendo el tiempo. El hijo de Jamenei es un peso ligero”, además de es inaceptable como líder supremo, pues este continuaría con las políticas de Jamenei.

“El hijo de Jamenei me resulta inaceptable . Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump (Kenny HOLSTON / POOL / AFP / AFP)

De no intervenir en elección del nuevo líder de Irán, Trump advierte de más guerra

Ante los argumentos para poder elegir al nuevo líder de Irán, el presidente de Estados Unidos, Trump advirtió que la guerra podría continuar de no hacerlo.

Ya que como lo dijo Trump de ver al hijo como el sucesor, las políticas del ex líder supremo continuarán en Irán.

Mismas que obligan a Estados Unidos a continuar con la guerra en el Medio Oriente hasta “en cinco años”, añadió Trump.