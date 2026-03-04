El Comando Central de los Estados Unidos publicó un video en su cuenta de X donde el almirante Brad Cooper detalló la campaña militar que está llevando el país contra Irán:

“Más de 50 mil soldados estadounidenses, más de 200 aviones de combate, dos grupos de ataque de portaaviones y bombarderos de largo alcance participan en la operación” Almirante Brad Cooper

De acuerdo con el almirante, la maniobra militar está en fase inicial y lleva por nombre Operation Epic Fury.

El objetivo principal del despliegue, detalló, es eliminar la capacidad de Irán de amenazar a las fuerzas estadounidenses.

Más de 50 mil soldados estadounidenses fueron desplegados en Medio Oriente

En su informe, el almirante Brad Cooper aseguró no solo que las fuerzas estadounidenses están operando junto a Israel, sino que también refirió a algunas de sus maniobras en el territorio:

Atacaron casi 2 mil objetivos

Degradaron las defensas aéreas de Irán

Destruyeron lanzadores de misiles balísticos y drones

Hundieron 17 barcos iraníes, entre ellos el submarino más operaticvo de Therán

Israel dice haber destruido centro nuclear en Irán (Vahid Salemi / AP)

Este almirante de los Estados Unidos habló también de las represalias iraníes, siendo que desde Therán contraatacaron con el lanzamiento de 500 misiles balísticos y 2 mil drones.

Pese a la respuesta, Cooper señaló que la capacidad de las fuerzar de Irán está disminuyendo considerablemente.

En su discurso, el almirante condenó que fuerzar iraníes estén atacando “indiscriminadamente” a civiles.

“Apenas hemos comenzado. Pero tengo plena confianza en que, junto con nuestros socios, lograremos plenamente nuestros objetivos militares” Almirante Brad Cooper

Por su parte, en un informe del Pentágono publicado el 3 de marzo, se identificaron a los primeros soldados estadounidenses muertos en la guerra de Irán.

Según los reportes, habrían muerto el 1 de marzo en Puerto Shuaiba, Kuwait, durante un ataque a un sistema de aeronaves no tripuladas. Ellos eran: