La Casa Blanca recibió a pastores para bendecir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La escena fue compartida por Dan Scavino, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, quien señaló que los líderes religiosos llegaron a la Oficina Oval para rezar por Trump.

Esta reunión fue organizada por la Oficina de Fe, en la que participaron figuras evangélicas como los pastores Robert Jeffress y Samuel Rodríguez, así como el historiador David Barton.

Happening Now in the Oval Office at the @WhiteHouse.



God Bless the USA!



🙏❤️🇺🇸🦅 pic.twitter.com/Ebi7DnAnhK — Dan Scavino (@Scavino47) March 5, 2026

Rezan en la Casa Blanca para guiar a Trump en “estos tiempo difíciles”

Pastores y líderes religiosos llegaron hasta la Oficina Oval en la Casa Blanca para rezar por Trump, para que Dios lo guíe en “estos tiempos difíciles”.

Durante la oración los funcionarios de la Oficina de Fe, así como los pastores invitados pusieron las manos sobre el presidente con los ojos cerrados mientras pedían que la “sabiduría del cielo inunde” el corazón y mente de Donald Trump.

“Señor, nos honra venir hoy ante tu presencia, levantando los brazos de nuestro presidente. Oramos para que tu bendición y favor continúen sobre él. Oramos para que la sabiduría del cielo inunde su corazón y su mente, y Señor, que lo guíes en estos tiempos difíciles que enfrentamos hoy. Te pido tu gracia y protección” Oración por Trump

Oración en la Casa Blanca pide por la protección de las tropas de Estados Unidos

Por otra parte, la oración en la Casa Blanca fue para pedir por la protección a las tropas de Estados Unidos, esto en medio del conflicto con Irán.

Asimismo, pidieron a Dios darle a Donald Trump “la fuerza que necesita para liderar nuestra gran nación” para regresar a una nación con libertad y justicia para todos.