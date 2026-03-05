Con una mayoría de 52 votos a favor y 47 en contra, el Senado de Estados Unidos rechazó la resolución que buscaba limitar las acciones militares de Donald Trump contra Irán.

La votación tuvo lugar este 4 de marzo de 2026. El Partido Republicano tiene la mayoría en el Senado, por lo que la medida no obtuvo lo necesario para avanzar.

Senadores republicanos defendieron que las acciones del presidente Donald Trump obedecían a sus funciones legítimas como “comandante en jefe”.

Por su parte, demócratas presionaron porque el Congreso fuera el único con facultad para declarar la guerra en Irán.

Estados Unidos e Israel dicen tener control del espacio aéreo iraní

El embajador de Israel ante la Organización de las Naciones Unidas, Danny Danon, afirmó que Israel y Estados Unidos controlan casi todo el espacio aéreo de Irán.

El diplomático hizo la declaración desde Nueva York cinco días después del inicio de la ofensiva conjunta denominada Operación León Rugiente, lanzada el 28 de febrero.

Israel dice haber destruido centro nuclear en Irán (Vahid Salemi / AP)

Según Danon, la operación fue planeada sabiendo que no sería sencilla, debido a las capacidades militares de Irán y la inversión del régimen en infraestructura vinculada al terrorismo.

Aun así, aseguró que el dominio aéreo actual permitirá demostrar una superioridad militar clara en los próximos días, aunque reconoció que la guerra no terminará de forma inmediata.

Autoridades israelíes y estadounidenses señalaron que la campaña destruyó instalaciones nucleares, bases de misiles y centros de mando en Teherán, golpeando puntos clave de la estructura militar iraní.

El 28 de febrero, el presidente Donald Trump anunció la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei, confirmada posteriormente por medios estatales de Irán.

Teherán respondió con ataques contra Israel, bases estadounidenses y países árabes, mientras la Media Luna Roja Iraní reportó al menos 787 muertos desde el inicio de la ofensiva.