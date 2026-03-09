El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como un “grave error” la designación de Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Alí Jamenei, como nuevo líder supremo de Irán.

“Creo que cometieron un <i>g</i>ran error. No sé si durará. Creo que cometieron un error” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

La Asamblea de Expertos anunció el nombramiento de Mojtaba Jamenei el 8 de marzo, tras la muerte de Jamenei el 28 de febrero de 2026.

Trump, quien previamente había cuestionado la posibilidad de esta sucesión, reiteró que Mojtaba es un “peso ligero” y llamó junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a los iraníes a levantarse contra la opresión.

Donald Trump quería un nuevo líder supremo de irán bajo su aprobación

Desde la muerte de Alí Jamenei el 28 de febrero en la operación Furia Épica, Donald Trump dijo que un nuevo Ayatolá debería tener su aprobación.

También se pronunció en contra de que en la sucesión pudiera ser nombrado el hijo de Alí Jamenei e incluso lo llamó “peso ligero”. Para Donald Trump el nuevo ayatolá debería ser un “gran líder” .

Estados Unidos e Israel llaman a revelarse contra Irán

En ese contexto, tanto Donald Trump como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llamaron a los iraníes a levantarse ya que dijeron es su oportunidad de revelarse contra la opresión.

Mojtaba Jamenei fue elegido como tercer líder supremo de Irán y la Asamblea de Expertos llamó a los iraníes a la unidad.

Ello a pesar de que en Irán se mantiene bloqueado el internet existen amenazas de cárcel a quien “colabore con el enemigo”.