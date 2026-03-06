El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechaza hacer acuerdo con Irán, al menos que haya “rendición incondicional” por el país de Medio Oriente.

De llegar el momento de la rendición, Donald Trump aseguró que Estados Unidos junto con sus aliados trabajarán por el crecimiento de Irán prometiendo “un gran futuro”.

Donald Trump le pide a Irán rendirse o los ataques seguirán

El presidente de Estados Unidos no piensa en detener la guerra en Irán, al menos que el país decida rendirse.

Con un post en Truth Social, Donald Trump, sostuvo que los ataques a Irán continuarán y que podrían llegar a terminar solo si el país se rinde.

Al 6 de marzo, los ataques de Estados Unidos aliado con Israel contra Irán llevan seis días de haber iniciado.

Donald Trump promete un buen futuro para Irán si se rinden en la guerra

El presidente de Estados Unidos aseguró que la guerra con Irán terminará solo si el país de Medio Oriente se rinde. Además prometió “un gran futuro para ellos”.

Donald Trump argumentó que después de la rendición, y tras una elección “de un gran y aceptable líder [es]”, comenzará la reconstrucción de Irán a manos de Estados Unidos y sus países aliados.

Prometió crecimiento en la economía haciéndola “más grande, mejor y más fuerte”, convirtiéndo a Irán “grande otra vez”.