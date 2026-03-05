Un veterano del Cuerpo de Marines se manifestó contra la acción militar de Estados Unidos en Irán.

Según informes de la CBS Neus, el veterano fue identificado como Brian McGinnis, quien tuvo que ser retirado a la fuerza durante una audiencia en el Senado este martes 4 de marzo.

Se reportó además que McGinnis sufrió una fractura en el brazo tras los forcejeos, pero no se ha revelado más de su estado de salud.

En videos que circulan en redes sociales se escucha que el veterano grita “¡Nadie quiere luchar por Israel!”.

Exmilitares advierten el riesgo de una guerra entre Estados Unidos e Irán en apoyo a Israel

McGinnis no es el único que ha expresado su inconformidad en el inicio de la guerra Estados Unidos Irán.

Exmilitares han reaccionado con protestas en Estados Unidos frente al incremento de maniobras conjuntas con Israel.

Más de 200 muertos en Irán tras ataques; (Reuters)

La preocupación general en este sector es que militares estadounidenses en servicio sean arrastrados a una guerra prolongada.

Veteranos han señalado que existe riesgo de que el conflicto no acabe tan pronto como se ha repetido en informes donde se establece que Irán ha perdido fuerza de ataque.

Esto sumado a eventos históricos en los que militares estadounidenses han vivido conflictos largos en Medio Oriente.

Aún así, entre excombatienetes hay opiniones divididas entre quienes tienen miedo de más “guerras eternas” y quienes respaldan las acciones militares actuales.

El desalojo de Brian McGinnis surgió en medio de la escalada militar que Estados Unidos e Israel están llevando contra Irán.

Cabe destacar que la audiencia en la que ocurrió el altercado no es la misma en la que se votó por limitar las acciones militares de Donald Trump en Medio Oriente.