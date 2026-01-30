El gobierno de Venezuela rechazó que Estados Unidos haya anunciado nuevas tarifas arancelarias para todos los países que decidan mantener relaciones comerciales con Cuba.

Donald Trump firmó una orden ejecutiva el pasado jueves 29 de enero donde autoriza imponer aranceles a quienes envíen petróleo a Cuba; Venezuela rechazó este bloqueo.

Venezuela da la espalda a Estados Unidos y rechaza el bloqueo a Cuba (Evan Vucci / AP Photo / AP)

Venezuela rechaza amenaza de Estados Unidos sobre relación con Cuba

A través de un comunicado, Venezuela rechazó la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a los países que envíen petróleo y mantengan relaciones comerciales con Cuba.

“La República Bolivariana de Venezuela rechaza la Orden Ejecutiva emitida por el Gobierno de los Estados Unidos de América mediante la cual se pretende imponer medidas punitivas a los países que decidan mantener relaciones comerciales legítimas con la República de Cuba”. Comunicado de Venezuela

El gobierno de Venezuela aclaró que imponer esta medida viola la soberanía de elegir sus socios comerciales, así como los derechos internacionales y los principios del comercio global.

En el comunicado, Venezuela señaló que el libre comercio es un principio de las relaciones económicas internacionales, por lo que no pueden estar sujetos a una amenaza como la de Trump.

Venezuela reiteró que seguirá apoyando a Cuba e hizo un llamado a la comunidad internacional para hacer frente a Estados Unidos, que pretende bloquear la ayuda humanitaria a la isla.