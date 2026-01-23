De acuerdo con una publicación de The Wall Street Journal del 22 de enero, el gobierno de Donald Trump está buscando contactos dentro del gobierno cubano.

Esto después de que el mandatario aumentara las tensiones entre Estados Unidos y Cuba al declarar que la isla estaba “a punto de caer” por la falta de petróleo venezolano.

Estados Unidos busca acuerdo político con la disidencia cubana

La exclusiva de The Wall Street Journal señala que Estados Unidos quiere“poner fin al régimen comunista”.

El principal objetivo es encontrar a figuras clave de la política cubana que estén dispuestos a cooperar con la administración republicana para un cambio de régimen.

Donald Trump (AP / AP)

Medios han señalado que Donald Trump busca replicar el esquema con el que sacó a Nicolás Maduro del poder en Venezuela el pasado 3 de enero.

Según los testimonios proporcionados de este plan, el mandatario no tiene intenciones de llevar a cabo una operación militar.

Por el contrario, busca una transición pacífica a partir de una secesión en la estructura política de Cuba.

Incluso, la publicación hace énfasis en que el gobierno de Estados Unidos ya mantiene contacto en Miami y Estados Unidos con exiliados y grupos cívicos cubanos.

Esto con la esperanza de que los ayuden a encontrar a las figuras clave que necesitan dentro de Cuba.

Dichos testimonios están basados en altos funcionarios estadounidenses que hablaron con el medio y pidieron no ser identificados.