El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel ha reaccionado al nuevo bloqueo de Estados Unidos contra el país caribeño.

Díaz-Canel acusó directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump de querer asfixiar la economía cubana.

Economía cubana quiere ser asfixiada por Estados Unidos; Díaz-Canel reacciona a nuevo bloqueo

A través de una serie de publicaciones en la red social X (antes Twitter), el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ya reaccionó durante el nuevo bloqueo de Estados Unidos.

Aseguró Díaz-Canel que el nuevo bloqueo de Estados Unidos es una nueva búsqueda por parte de Trump para asfixiar la economía cubana bajo “un pretexto mendaz y vacío de argumentos”.

“Bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos, vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, el Presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con Cuba”.

Además de que Díaz-Canel aseguró que el nuevo bloqueo de Estados Unidos refleja la “naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales”.

Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales.



3/3 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 30, 2026

Esto implica el nuevo bloqueo de Estados Unidos a Cuba

A través de una orden ejecutiva, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto un bloqueo con aranceles a los bienes procedentes de aquellos otros que vendan o proporcionen petróleo a Cuba

Estados Unidos alegó que este bloqueo a Cuba se apega a que el país caribeño es una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior” e incluso señaló que se declaraba como “una emergencia nacional”.

Agregando que Cuba es un régimen que se alinea con “países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversarios de los Estados Unidos”.