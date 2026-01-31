Vasili Nebenzia, embajador de Rusia, aseguró ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que Nicolás Maduro fue traicionado por altos funcionarios de su administración.

Traición interna que no se repetirá en Cuba en medio de la creciente tensión entre Washington y La Habana.

“En Venezuela, sin duda, hubo traición, se habla de ello abiertamente. Parte de los altos funcionarios, en esencia, traicionaron al presidente. En Cuba eso no pasará” Vasili Nebenzia, embajador de Rusia

Y es que, de acuerdo con Vasili Nebenzia, de 63 años de edad, la élite gobernante de Cuba, a diferencia de Venezuela, se mantiene unida y alineada con su dirigencia por lo que es difícil romperla y debilitarla.

Aunado a esto, da por hecho que las amenazas de Donald Trump, de 79 años de edad, son simplemente retórica porque Cuba no actuará como Venezuela.

“En Cuba no habrá un paseo fácil si desean repetir algo similar a lo que ocurrió en Venezuela” Vasili Nebenzia, embajador de Rusia

La declaraciones de Vasili Nebenzia, de 63 años de edad, al canal de televisión Rossiya-24, coincide con la postura de Rusia ante arresto de Nicolás Maduro.

El hecho que tuvo lugar el pasado 3 de enero fue calificado por Rusia como una agresión militar por parte de Estados Unidos.

No fue bien visto sobre todo porque Nicolás Maduro, de 63 años de edad, era considerado por Moscú su principal aliado en América Latina, mientras que Cuba ocupaba el segundo puesto.

Crece tensión entre Estados Unidos y Cuba

Donald Trump cree firmemente que interviniendo en Cuba es la única forma de forzar un cambio, por lo que castigará a países que envían petróleo y sus derivados a la nación caribeña.

“No habrá más petróleo ni dinero para Cuba ¡Cero! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, amenazó. Donald Trump

Con base a sus advertencias, el mandatario estadounidense cree que Cuba no sobrevivirá.

Ante esto, el gobierno cubano calificó la medida como “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

Por su parte, Rusia no retiró su apoyo a Cuba, con quien en marzo de 2025, firmó un acuerdo de cooperación militar, lo que consolidó aún más su alianza estratégica.

Por ello, ha suministrado a la isla con miles de barriles diarios de petróleo, acción que está en riesgo con la imposición de nuevos aranceles bajo la orden de Donald Trump.

Con información de CNN y Cibercuba