Durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio, aseguró que “le encantaría” ver un cambio de régimen en Cuba.

Y es que durante una sesión en donde se habló sobre sobre política hacia Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, Marco Rubio respondió a un senador demócrata que preguntaba si descartaba un cambio de régimen en Cuba.

“No. Nos encantaría ver un cambio de régimen allí” Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos

Las declaraciones de Marco Rubio sobre el régimen de Cuba endurecen las relaciones diplomáticas

En la audiencia en donde Marco Rubio dio su testimonio sobre la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, reveló que le gustaría ver un cambio de régimen en Cuba, haciendo referencia a la remoción del dictador venezolano que se facilitó durante la administración Trump.

“El sufrimiento en las áreas rurales de Cuba es profundo y no es por el embargo, sino porque ellos no saben manejar una economía. ¿Cómo es que el embargo ha provocado que Cuba, el mayor productor de azúcar del mundo, esté importando azúcar?” Marco Rubio, secretario de Estado de estados Unidos

No obstante, estas declaraciones de Rubio, endurecen las relaciones diplomáticas así como la postura de Estados Unidos contra el régimen cubano, el cual tiene similitudes con el de Venezuela.

Asimismo, reaviva las tensiones que se han vivido sobre las consideraciones de bloqueo naval a importaciones de petróleo proveniente de Cuba, lo que podría escalar tensiones en el Caribe y afectar la estabilidad regional.

No obstante, Marco Rubio aclaró que su testificación sobre Cuba no significaba que la administración actual haría el cambio que “le encantaría” ver, ratificando las declaraciones de Donald Trump sobre que el régimen “estaba a punto de caer”.

Finalmente Marco Rubio Rubio destacó durante sus declaraciones que la actual administración Trump buscaba cortar la colaboración entre China y La Habana, refiriéndose a este movimiento como una “recuperación” del hemisferio asegurando que, tras la caída de Maduro, Estados Unidos busca acelerar cambios en Nicaragua y Cuba.