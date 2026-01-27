Donald Trump volvió a lanzar advertencias contra Cuba, señalando que la isla “se hundirá” por la falta de petróleo tras el corte de suministro venezolano.

“Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Al mismo tiempo, presumió una relación “excelente” con Venezuela y su presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Donald Trump habla de Cuba y de su relación actual con Venezuela

Las advertencias de Donald Trump a Cuba provienen desde que cortó el suministro de petróleo con el fin de forzar un cambio de gobierno.

El mandatario recordó que la isla recibía petróleo directamente desde Venezuela, lo que aceleraría una eventual crisis económica y energética.

Donald Trump (Reuters )

A la par, el presidente de los Estados Unidos aprovechó el espacio para reafirmar que su gobierno sostiene una buena relación con Venezuela.

En este aspecto, afirmó estar “trabajando de manera excelente” con la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Donald Trump puntualizó que espera un beneficio mutuo entre ambas naciones con el petroleo venezolano.

El republicano recordó que Venezuela cuenta con la reserva de petróleo más grande del mundo, por lo que mucho dinero podría entrar a Estados Unidos.

En este marco de declaraciones también aseguró que en Venezuela “les irá mejor que nunca”, prometiendo que la isla también ganará dinero del petróleo.