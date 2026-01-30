Claudia Sheinbaum se pronunció ante la nueva amenaza de aranceles a países que apoyan a Cuba por parte de Estados Unidos.

La presidenta señaló que las nuevas sanciones que anunció Donald Trump por el abasto de petróleo podrían desarrollar una crisis humanitaria que afectará directamente los servicios básicos para el pueblo cubano.

“La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente a hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano” Claudia Sheinbaum

La presidenta reiteró la defensa inequívoca de México al principio de soberanía y libre determinación de los pueblos, que, señaló, es el “pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional”.

Sheinbaum busca evitar crisis humanitaria en Cuba sin afectar a México

Claudia Sheinbaum señaló que ya instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a comunicarse con el Departamento de Estado de Estados Unidos para conocer los alcances de las sanciones anunciadas.

De acuerdo con la presidenta, se buscará evitar la crisis humanitaria en Cuba, “sin poner en riesgo a México”.

“Tenemos que saber los alcances porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles…y siempre buscar las vías diplomáticas y buscar distintas maneras de apoyar” Claudia Sheinbaum

Asimismo, recordó que Estados Unidos está enviando ayuda humanitaria a la isla como alimentos y “otros insumos”.

Por otra parte, resaltó no se mencionó “en ningún momento” el tema de Cuba durante su última llamada con Trump y no compartió la determinación de imponer sanciones como publicó durante la tarde.

“En ningún momento lo mencionó él…y nosotros no tocamos el tema. No se tocó el tema de Cuba y en la tarde viene esta publicación” Claudia Sheinbuam

México ha enviado menos dell 1% del petróleo a Cuba para evitar una crisis humanitaria

Por otra parte, Claudia Sheinbaum compartió que Petróleos Mexicanos (Pemex), ha enviado menos del 1% de lo que produce hacia Cuba.

Asimismo, señaló que este hidrocarburo se ha entregado en cantidades mínimas, únicamente con la intención de evitar una crisis humanitaria.

“Es muy importante que se conozca esto. Ayer el director de Pemex (que) se ha enviado a Cuba…menos del 1% lo que produce México” Claudia Sheinbaum

La presidenta señaló que el petróleo se usa, sobre todo, para plantas de luz y resaltó que sin electricidad “se genera una situación humanitaria, de afectación a la vida de las personas”.

En ese sentido, reiteró que es el interés, no solo de su gobierno, sino del pueblo de México, es que esto no ocurra en Cuba.

Asimismo, reiteró que Juan Ramón de la Fuente expresará a Estados Unidos que “es muy importante que no haya una situación de crisis humanitaria en la isla”.