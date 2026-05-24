Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que el bloqueo a Irán se mantendrá hasta que se logre un buen acuerdo anti nuclear, mientras las negociaciones, aseguró, avanzan de manera ordenada y constructiva.

“Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado. El bloqueo se mantendrá en plena vigencia hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo” Donald Trump

Donald Trump dijo que ambas partes deben tomarse su tiempo para hacerlo bien y lograr que se comprometan a que no van a desarrollar ningún arma nuclear.

A la par, aseguró que la relación con Irán se va convirtiendo en una más profesional y productiva.

Trump critica acuerdo anti nuclear de Obama con Irán

Trump se lanzó contra quienes critican su acuerdo anti nuclear pues dijo no se conoce, no está completamente negociado y los críticos no saben nada.

En ese sentido aseguró que él no hace malos tratos como el expresidente Barack Obama, quien dijo les dio el camino a un arma nuclear.

Y es que agregó que Obama les dio dinero en efectivo que permitió que en años anteriores no se resolviera le problema.

Trump pide a negociadores de Estados Unidos no apresurarse a cerrar un acuerdo

Donald Trump que dijo que dio la instrucción a los negociadores de Estados Unidos que no se apresuren a cerrar un acuerdo ya que el tiempo está de su lado.

El mandatario estadounidense agradeció a los países de Medio Oriente que han apoyado a las negociaciones y espera que Irán se una a los Acuerdos de Abraham.